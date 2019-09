Windows 10 19H2 Build 18362.10022 nello Slow Ring

Filippo Vendrame,

Negli ultimi giorni sembra che Microsoft si sia impegnata molto a distribuire nuovi aggiornamenti per Windows 10, sia per le versioni stabili che per quelle in via di sviluppo. Nella serata di ieri, la casa di Redmond ha rilasciato per gli Insider che fanno parte dello Slow Ring la build 18362.10022 di Windows 10 19H2.

Il change log è davvero risicato e non include alcuna novità funzionale. Come evidenziato dalla società, questa nuova build contiene essenzialmente solamente i correttivi introdotti della patch KB4515384 che era stata distribuita per Windows 10 May 2019 Update durante il Patch Tuesday di questo mese di settembre.

Windows 10 19H2 si avvicina alla conclusione del suo sviluppo. Siccome disporrà del codice identificativo 1909, significa che la versione RTM dovrebbe essere pronta entro la fine del mese corrente anche se ci sono ancora delle cose da sistemare. La distribuzione pubblica avverrà, poi, durante il mese di ottobre. Non c’è ancora una data ufficiale ma vista la natura dell’aggiornamento è lecito ipotizzare che il rilascio possa avvenire durante il Patch Tuesday del prossimo mese.

Windows 10 19H2, si ricorda, inizialmente doveva essere il secondo grande step funzionale di Windows 10 del 2019. Successivamente, la casa di Redmond lo ha “declassato” ad una sorta di grande aggiornamento cumulativo finalizzato ad ottimizzare il funzionamento del sistema operativo. Ci saranno per lo più ottimizzazioni e correttivi anche se non mancheranno alcune piccole novità, soprattutto per gli utenti business.

Le vere novità, però, arriveranno solamente il prossimo anno e precisamente nella primavera del 2020 quando Microsoft porterà al debutto pubblico Windows 10 20H1 che dovrebbe chiamarsi Windows 10 May 2020 Update.