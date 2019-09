Luca Colantuoni,

A distanza di quasi sei mesi dall’annuncio iniziale, Cloudflare ha comunicato che WARP è disponibile per tutti. L’app per Android e iOS permette di utilizzare la VPN dell’azienda californiana per proteggere la navigazione mobile mediante la crittografia end-to-end.

WARP doveva essere accessibile a tutti nel mese di luglio. Cloudflare ha chiesto scusa agli oltre due milioni di utenti in lista di attesa, spiegando i motivi che hanno causato tale ritardo. L’obiettivo dell’azienda era quello di offrire un servizio che non incidesse negativamente sulle prestazioni del dispositivo mobile e sulla durata della batteria. La prima app per iOS era stata testata con la versione 12.1 del sistema operativo. Ma l’arrivo di iOS 12.2 (fine marzo) ha causato vari problemi di stabilità per WARP, in quanto Apple ha modificato l’implementazione dello stack di rete. Inoltre le prestazioni reali non erano molto soddisfacenti.

Cloudflare ha dunque apportato le ottimizzazioni necessarie e ora la VPN garantisce la sicurezza necessaria e, in alcuni casi, anche una velocità superiore a quella senza WARP. Dato che ci saranno bug è possibile inviare una segnalazione toccando l’icona in alto a destra. Gli utenti che hanno atteso fino ad oggi riceveranno 10 GB di WARP Plus in regalo. WARP è gratuito e senza nessuna limitazione di banda, ma WARP Plus (4,99 dollari/mese) offre prestazioni superiori, grazie alla rete Argo di Cloudflare.

WARP garantisce la stessa privacy del famoso DNS 1.1.1.1, quindi non viene conservato nessun log, non viene usato nessun dato a scopo pubblicitario e non occorre fornire nessuna informazione personale (nome, email, numero di telefono o altro). Come detto, WARP è una VPN, ma non nasconde l’indirizzo IP, per cui non è possibile accedere a contenuti geolocalizzati. Il suo scopo è proteggere l’utente durante la navigazione, evitando lo sniffing dei dati tramite una connessione WiFi pubblica.