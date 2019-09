DAZN: partite della Serie A 2019/2020, 6^ giornata

Matteo Tontini,

Dopo il turno infrasettimanale che ha visto protagoniste Lazio e Inter, il campionato di calcio torna nell’ultimo weekend di settembre. La 6^ giornata sarà invece caratterizzata dallo scontro tra Milan e Fiorentina, due squadre che hanno tutte le carte in regola per puntare all’Europa (sebbene la prima sia un po’ fuori forma, lo dimostra la sconfitta recente contro il Torino). Saranno Sky e DAZN a trasmettere i match di Serie A: come al solito, la piattaforma satellitare ne trasmetterà sette, quella streaming i restanti tre.

A ogni modo, gli abbonati Sky hanno adesso la possibilità di guardare il meglio della programmazione DAZN sul canale canale DAZN1 (“DAZN One”). Una soluzione interessante per vedere tutto il campionato su una sola piattaforma, fino al 2021. Se da un lato l’accordo porta benefici a Sky perché gli permette di avere di nuovo tutte le partite sul proprio palinsesto, dall’altro consente a DAZN di raggiungere un pubblico nettamente maggiore. Di seguito sono riportati gli accoppiamenti della 6^ giornata:

28/09/2019 Sabato 15.00 Juventus – SPAL SKY

28/09/2019 Sabato 18.00 Sampdoria – Inter SKY

28/09/2019 Sabato 20.45 Sassuolo – Atalanta DAZN

29/09/2019 Domenica 12.30 Napoli – Brescia DAZN

29/09/2019 Domenica 15.00 Lazio – Genoa SKY

29/09/2019 Domenica 15.00 Lecce – Roma DAZN

29/09/2019 Domenica 15.00 Udinese – Bologna SKY

29/09/2019 Domenica 18.00 Cagliari – Hellas Verona SKY

29/09/2019 Domenica 20.45 Milan – Fiorentina SKY

30/09/2019 Lunedì 20.45 Parma – Torino SKY

Nel fine settimana, la piattaforma streaming incentrata sullo sport permetterà di vedere le partite di Atalanta, Napoli e Roma. I bergamaschi, euforici della vittoria sulla Roma, dovranno affrontare fuori casa il Sassuolo di Berardi, un match tutt’altro che semplice; ben più facile la partita del Napoli, che dovrà cercare di rifarsi sul Brescia dopo la sconfitta allo scadere contro il Cagliari; infine, la Roma andrà a giocare a Lecce dopo aver perso 2 a 0 con l’Atalanta nel turno infrasettimanale.