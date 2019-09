DAZN su Sky: nuovo canale dal 20 settembre

Matteo Tontini,

Si chiamerà DAZN1 il nuovo canale di Sky, disponibile dal prossimo 20 settembre, con il meglio della programmazione DAZN. È finalmente ufficiale e ciò comporta che le tre partite a giornata prerogativa della piattaforma streaming saranno presto visibili anche su Sky.

Tutti gli abbonati al broadcaster di Casa Comcast potranno dunque godersi l’intera Serie A fino al 2021, con l’apertura del canale satellitare che avverrà in coincidenza della quarta giornata di campionato (in cui si scontreranno Milan e Inter). Chiunque sottoscriverà l’offerta Sky-Dazn avrà la possibilità di guardare DAZN a prezzi scontati: coloro che desidereranno abbonarsi, potranno farlo solo online (sul faidate di Sky) dal 4 settembre e l’offerta sarà disponibile tramite Sky Q, My Sky HD o Sky HD.

Sky fa inoltre un regalo molto gradito a tutti coloro che possiedono il pacchetto Calcio e Sport da oltre tre anni: DAZN1 sarà completamente gratuito per questa fetta di utenti, che comprende 1,5 milioni su 5 totali. Tutti gli altri potranno attivare il canale sborsando 7,99 euro anziché 9,99. Per coloro che sono abbonati a Sky Calcio, i primi tre mesi saranno a carico di Sky.

Già alleati a livello commerciale con sconti riservati ai clienti della tv satellitare per accedere alla piattaforma di Perform Group, Sky e DAZN hanno dunque raggiunto un accordo che giova entrambe le parti: in questo modo, infatti, la prima ha la possibilità di riottenere il monopolio sul campionato di calcio italiano, la seconda di allargare la distribuzione. Sul canale dedicato, oltre alla Serie A, sarà possibile vedere i due incontri di Serie B per ogni turno e una selezione di incontri di calcio internazionale spaziando per la Liga, la Ligue 1, l’Eredivisie olandese fino ad arrivare alla Copa Libertadores e la Copa Sudamericana, la Major League Succer e i campionati giapponesi e cinesi.