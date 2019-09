Eolo Super speed test: il tool online

Filippo Vendrame,

Eolo è uno dei più noti provider wireless presenti in Italia. Non solo una soluzione da scegliere quando manca la classica connettività a banda larga su cavo ma una vera e propria alternativa grazie alla sua offerta confrontabile con una classica. Il piano Eolo Super, per esempio, offre ai sottoscrittori un accesso ad Internet con una velocità in download sino a 100 Mbps e sino a 10 Mbps in upload.

Incluso nel pacchetto un profilo ottimizzato per lo streaming e il gioco online/multiplayer, telefonate illimitate gratuite incluse, senza scatto, router Eolo, due servizi digitali a scelta in omaggio (Chili, Now Tv per 6 mesi, Amazon Prime per 12 mesi, Xbox Live Gold per 12 mesi) e 6 mesi di DAZN in regalo. Costo di 29,90 euro al mese sebbene spesso ci siano promozioni che permettono di disporre di uno sconto per i primi mesi di abbonamento.

Un servizio di connettività molto esteso tanto da essere disponibile in tutti i Comuni delle regioni del Nord e del Centro Italia. Di recente, inoltre, ha esteso anche la sua copertura in molte zone del sud del Paese.

Eolo Super speed test

Eolo offre non solo ai suoi clienti ma anche a tutti coloro che dispongono di una qualsiasi connessione dati, uno speed test gratuito che permette di verificare le prestazioni della propria rete Internet.

Molto facile da usare e decisamente preciso. Tutto quello che gli utenti dovranno fare è accedere alla pagina dedicata ed avviare il test cliccando su GO. In pochi istanti si avvierà il test che permetterà non solamente di verificare la velocità in download ed in upload ma anche la latenza ed il Jitter, cioè la stabilità della latenza.

Lo speed test di Eolo è gratuito.