Microsoft svela i Games with Gold di ottobre 2019

Microsoft ha svelato i titoli che faranno parte dell’offerta Games with Gold di ottobre 2019. Trattasi delle ben nota promozione che vede la casa di Redmond offrire due titoli in omaggio sia ai possessori di una console Xbox One che a quelli che dispongono ancora della vecchia console Xbox 360, a patto che siano iscritti al programma in abbonamento Xbox Live Gold che include anche ulteriori vantaggi come l’accesso al multiplayer nei giochi e a molte altre promozioni.

Per quanto concerne i Games with Gold di ottobre 2019, a partire dal primo del mese, gli utenti Xbox One potranno scaricare, installare e giocare a Tembo the Badass Elephant. Dal 16 del mese sarà disponibile pure Friday the 13th: The Game. Per quanto riguarda, invece, i titoli in omaggio per la console Xbox 360, dal primo di ottobre sarà disponibile Disney Bolt. Dal 16 ottobre, invece, sarà scaricabile gratuitamente anche il gioco Ninja Gaiden 3: Razor’s Edge. Da evidenziare che grazie alla funzione di retrocompatibilità, i possessori di una console Xbox One potranno mettere le mani anche sui titoli per la console Xbox 360. Per i possessori delle più moderne console di Microsoft, quindi, i vantaggi raddoppiano.

Nel complesso trattasi, dunque, di una ghiotta opportunità per rinnovare il proprio parco giochi senza dover mettere ulteriormente le mani al portafoglio. Tutti i giochi potranno essere scaricati solamente attraverso una sezione apposita della dashboard delle console. La promozione è un’esclusiva di Microsoft e quindi non potrà essere riscattata altrove come nei negozi.