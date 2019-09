PayPal e PrestaShop lanciano PrestaShop Checkout

Filippo Vendrame,

PayPal e PrestaShop, piattaforma di ecommerce leader in Europa e America Latina, hanno annunciato il lancio di PrestaShop Checkout. Trattasi di una piattaforma di pagamento che consente ai commercianti di gestire facilmente tutti i tipi di transazione attraverso una singola interfaccia rappresentata dal modulo di back office PrestaShop. Supporta i pagamenti con carta di credito, PayPal e altri metodi.

Piattaforma che fornisce agli esercenti funzionalità avanzate per i pagamenti in termini di sicurezza, rimborsi, protezione da frodi e gestione del contenzioso, con costi contenuti e competitivi rispetto al mercato. Con la crescita di transazioni internazionali e da mobile e la progressiva affermazione dei portafogli digitali, i consumatori possono ora disporre di molteplici opzioni di pagamento tra cui scegliere. Tuttavia, le integrazioni tecnologiche e il numero di provider in continuo aumento hanno reso questo passaggio molto più complesso per i commercianti che, per rispondere al meglio e prontamente alle esigenze dei propri utenti, devono destreggiarsi in un panorama sempre più eterogeneo.

PrestaShop Checkout è stata sviluppata per ridurre le complessità operative connesse ai pagamenti e migliorare di conseguenza la user experience. I commercianti possono in questo modo alleggerire alcuni processi e concentrarsi sullo sviluppo del loro business, indipendentemente dalle dimensioni della loro attività commerciale.

Luca Mastroianni, Country Manager PrestaShop Italia:

Forti di dieci anni di esperienza nell’e-commerce, siamo estremamente entusiasti di lanciare PrestaShop Checkout, sviluppato per aiutare i commercianti a risolvere le complessità legate alla crescente scelta in termini di pagamenti online. Con questa novità supportiamo ancora meglio i nostri utenti nel miglioramento delle conversioni sul sito web, semplificando così la gestione del loro store. Abbiamo deciso di annunciare la nuova soluzione in occasione del PrestaShop Day, in quanto rappresenta l’occasione ideale per mostrare ai professionisti del settore e agli e-merchant il risultato della fruttuosa collaborazione con PayPal, volta a stimolare le potenzialità delle loro attività e a incrementarne di conseguenza il giro di affari.

Michele Simone, Head of Partners and SMB Italy di PayPal:

PayPal è lieta di partecipare a questo evento esclusivo organizzato da Prestashop. Insieme abbiamo parlato degli ultimi trend di mercato e abbiamo presentato Prestashop Checkout, la nuova piattaforma di pagamenti sviluppata con PayPal, che consente ai merchant PrestaShop di gestire facilmente diverse tipologie di transazioni (carte, PayPal e altri metodi locali di pagamento) su una singola interfaccia e a uno dei prezzi più competitivi sul mercato.