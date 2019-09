Vicini Nextdoor: come vengono trovati

Candido Romano,

Quando si entra all’interno del social network privato Nextdoor si accede a un quartiere specifico in base a dove si vive, oppure se ne crea uno se ancora non esiste. A quel punto bisogna trovare i vicini di casa e l’app mette a disposizione diversi modi per farlo. Da computer ad esempio si possono inviare delle e-mail di invito, delle lettere di invito gratuite, usare i volantini di invito o invitare i vicini direttamente da Facebook, un gruppo Yahoo! o una mailing list di quartiere. Sulle versioni iOS e Android invece si aggiunge la possibilità di inviare tramite SMS.

Per invitare via e-mail da computer basta accedere alla pagina delle e-mail di invito, importare i propri contatti dalla propria posta elettronica o inserire manualmente gli indirizzi. Si può inserire anche un messaggio a questo tipo di invito o sceglierne uno predefinito. Dall’app invece in alto a destra c’è il pulsante Invita o un simbolo su iPhone: bisogna selezionare la voce e-mail e inserire gli indirizzi.

Sicuramente il metodo più creativo per trovare e invitare i vicini è tramite le lettere di invito, chiamate ora Cartoline. Così le descrive la stessa Nextdoor:

Quando Nextdoor ha iniziato la sua attività, i primi membri si sono rivolti a noi per trovare un modo di estendere l’invito a unirsi al loro quartiere sia ai vicini che conoscevano che a quelli con cui non avevano rapporti. Abbiamo raccolto i loro suggerimenti e abbiamo creato delle lettere di invito per aiutare i nostri membri a invitare i vicini che non conoscono a unirsi al quartiere.

Si tratta quindi di vere e proprie Cartoline stampate, che l’utente può inviare ai vicini in maniera totalmente gratuita. Seguendo i passaggi su questa pagina, sarà Nextdoor a stampare e a inviare gratuitamente le Cartoline, che conterranno il nome e indirizzo del mittente e una serie di informazioni utili sulla piattaforma.

Infine ci sono i volantini di invito, da poter portare a un evento di quartiere, oppure lasciali nella buca della posta dei propri vicini. Si possono scaricare e stampare dalla Galleria di inviti stampabili, con la possibilità di inserire anche un messaggio personalizzato.