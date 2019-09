Windows 10 May 2019 Update, ancora un update

Filippo Vendrame,

Microsoft è stata molto attiva in questo mese di settembre nel rilasciare molteplici aggiornamenti per il suo sistema operativo Windows 10. Appena un paio di giorni fa, la casa di Redmond aveva distribuito una serie di aggiornamenti cumulativi per quasi tutte le versioni del suo sistema operativo. Unica eccezione Windows 10 May 2019 Update che non aveva ricevuto alcun update. La casa di Redmond ha da poche ore colmato questa “lacuna”, rilasciando un nuovo aggiornamento cumulativo per l’ultima versione del suo sistema operativo.

L’aggiornamento è opzionale, questo significa che Windows 10 non andrà ad installarlo automaticamente. Dovranno essere dunque gli utenti a farlo manualmente. Se non si procederà, l’update sarà poi installato automaticamente nel corso del Patch Tuesday del mese di ottobre. L’aggiornamento odierno è identificato dal codice KB4517211 e porta la build del sistema operativo alla versione 18362.387.

Il change log dei correttivi è davvero molto vasto, segno che la società è intervenuta in molte aree del sistema operativo per andare a risolvere tanti piccoli bug con l’obiettivo di ottimizzarne il funzionamento e garantire, così, sempre la migliore esperienza d’uso possibile.

I più curiosi o gli utenti esperti possono andare a studiare il change log dell’aggiornamento direttamente all’interno delle pagine di supporto di Windows 10 May 2019 Update sul sito di Microsoft.

Vista la mole dei miglioramenti, il suggerimento è comunque quello di andare ad installare questo nuovo pacchetto di aggiornamento quanto prima attraverso il canonico strumento di Windows Update. Al termine dell’aggiornamento sarà richiesto di riavviare il computer per rendere effettive le modifiche apportate.