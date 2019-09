Giornata del Cuore 2019, novità per Honor Band 5

Luca Colantuoni,

Oggi si celebra la Giornata Mondiale del Cuore 2019, una campagna di informazione e sensibilizzazione sulla prevenzione delle malattie cardiovascolari, promossa dalla World Heart Federation. Il produttore cinese ha scelto questo giorno per rilasciare un importante aggiornamento, ovvero la funzionalità che permette il monitoraggio del livello di ossigeno nel sangue (SpO2) mediante il suo Honor Band 5, uno degli indossabili più venduti in assoluto.

Lo smartband viene definito da Honor “il personal trainer da polso”. In effetti può monitorare varie attività sportive (corsa, camminata, ciclismo, ellittica, nuoto e vogatore), per ognuna delle quali registra i principali parametri, tra cui durata, distanza, cadenza, velocità e calorie bruciate. Grazie ai sensori integrati può rilevare automaticamente i quattro stili del nuoto e calcolare il punteggio SWOLF (l’indossabile funziona fino a 50 metri di profondità). Il cardiofrequenzimetro sfrutta la tecnologia TruSeen 3.0 per il monitoraggio continuo della frequenza cardiaca.

Honor Band 5 monitora inoltre la qualità del sonno in tempo reale, grazie alla tecnologia TruSleep, identificando le abitudini quotidiane in modo da suggerire come ottenere un sonno migliore durante la notte. L’aggiornamento introduce infine il monitoraggio del livello di ossigeno nel sangue, un indicatore dell’apporto di ossigeno alle cellule e ai tessuti. Il valore non dovrebbe mai scendere sotto il 90%.

Non manca ovviamente la ricezione delle notifiche quando connesso allo smartphone tramite Bluetooth. Honor Band 5 può anche comandare lo scatto delle foto e controllare la riproduzione della musica a distanza. Il dispositivo ha uno schermo touch AMOLED da 0,95 pollici (240×120 pixel), leggibile anche all’aperto. La batteria da 100 mAh garantisce un’autonomia fino a 14 giorni in standby e sei giorni con monitoraggio del sonno e della frequenza cardiaca attivati.

Honor Band 5 può essere acquistato ad un prezzo consigliato di 29,90 euro.