HP Spectre x360 13 2019: specifiche e prezzi

Filippo Vendrame,

HP Spectre x360 13 2019 è ufficiale. Trattasi di un nuovo convertibile Windows 10 di fascia premium che il produttore americano ha da pochissimo presentato. Un prodotto che offre prestazioni, leggerezza e sicurezza. I consumatori desiderano sempre più un unico dispositivo per il loro lavoro e le loro attività personali. Da questa base nasce questo nuovo convertibile. Design rivisto anche se non stravolto, innanzitutto. HP non ha introdotto nessuna rivoluzione estetica ma ha lavorato molto per ridurre le cornici intorno al display e per ottimizzare peso e dimensioni. Il risultato è un prodotto non solo elegante ma anche compatto e facile da trasportare.

HP Spectre x360 13 2019 è più piccolo del 13% rispetto al modello 2018 e il rapporto schermo/scocca raggiunge il 90%. Il peso complessivo è di 1,27 Kg. Il tutto, offrendo un sensibile incremento delle prestazioni. Parlando di specifiche tecniche, HP Spectre x360 13 2019 può disporre di un display OLED da 13,3 pollici con luminosità massima pari a 400 nit e risoluzione 4K. Inoltre, HP sottolinea la presenza di un display antiriflesso e della tecnologia True Black HDR per un rapporto di contrasto elevato 100.000:1 per neri perfetti. Questo nuovo convertibile dispone dei processori Intel Core di decima generazione “Ice Lake” con GPU Iris Plus.

Presenti SSD che possono raggiungere il TB di spazio. Connettività WiFi 6 e Gigabit LTE 4G (opzionale). Da evidenziare la presenza di una sofisticata webcam IR caratterizzata da dimensioni davvero minimali, soli 2,2 millimetri.

Eccellente l’autonomia. HP dichiara che il suo convertibile può disporre di sino a 22 di autonomia, sufficiente per portare gli utenti attraverso la loro giornata. Grazie a HP Command Center sarà possibile ottimizzare il funzionamento del convertibile. Capitolo prezzi:

HP Spectre x360 13 nei Paesi EMEA in novembre da €1299.

HP Spectre x360 13 Nightfall Black con 16 GB of RAM, display 4K OLED e 1 TB SSD with 32 GB nei Paesi EMEA in dicembre da €1899.

HP Spectre x360 13 Natural Silver con 8 GB of RAM, display FHD, 512 GB SSD con 32 GB Optane nei Paesi EMEA in dicembre da €1499.