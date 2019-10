Surface, primo sguardo ai nuovi dispositivi

Filippo Vendrame,

Ancora nuovi indizi sull’evento Surface che Microsoft terrà il prossimo 2 ottobre. Da Walking Cat arrivano alcuni screenshot del materiale promozionale dei nuovi prodotti. Sono 4 immagini in totale. Si intravedono, per esempio, il nuovo Surface Pro e il nuovo Surface Laptop. Sulle immagini la scritta “Anything but ordinary”, un claim che si allinea con la visione di Microsoft per i suoi Surface, prodotti pensati per aiutare le persone ad ottenere di più.

Le immagini, sfortunatamente, non aiutano a comprendere le novità di design ed eventuali importanti modifiche hardware. Molto interessante, però, una delle immagini che mostra un Surface dentro una borsa. Potrebbe essere un’indizio relativo al tanto chiacchierato Surface Centaurus, il dispositivo con doppio schermo che la società starebbe sviluppando. Ovviamente trattasi di una speculazione ma fortunatamente non sarà necessario attendere troppo per scoprire realmente cosa Microsoft ha in serbo per i suoi clienti visto che all’evento manca davvero molto poco.

Da quel che si sa, la casa di Redmond dovrebbe presentare un nuovo Surface Pro 7 con processori Intel di decima generazione. Forse arriverà anche una versione ARM con un design tutto nuovo. All’appello dovrebbe essere presente pure il nuovo Surface Laptop 3 che dovrebbe essere declinato anche in una variante da 15 pollici con processori AMD.

Centaurus, invece, dovrebbe assomigliare al prototipo Courier del passato e dovrebbe disporre del sistema operativo Windows Lite.

Un evento, quindi, che si preannuncia davvero ricco di contenuti e che potrebbe presentare ulteriori sorprese. Possibile, infatti, che arrivino anche alcuni gadget e che si parli di qualche novità targata Windows 10.