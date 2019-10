Evento Surface: i rumors della vigilia

Filippo Vendrame,

Continuano le indiscrezioni sui nuovi prodotti della linea Surface che Microsoft annuncerà durante l’evento hardware che si terrà il 2 ottobre. Come già noto, dovrebbero arrivare i nuovi Surface Pro 7 e i nuovi Surface Laptop 3, questi ultimi anche con processori AMD. Secondo nuovi rumors, quello che è identificato dal nome in codice “Campus” potrebbe essere la variante ARM del Surface Pro 7 e potrebbe caratterizzarsi per un design significativamente diverso.

Secondo Frandroid che afferma di aver visto i nuovi dispositivi, il Surface Pro 7 “Campus” avrà un display senza cornici simile a quello di iPad Pro. Il dispositivo sostituirà anche la porta MiniDisplay e la porta USB-A con la porta USB di tipo C. Ci saranno comunque diverse varianti di Surface Pro 7 tra cui una con un design più classico e processori Intel di decima generazione.

Per quanto concerne i Surface Laptop 3, il design dovrebbe subire solo leggeri ritocchi. Potrebbe arrivare anche senza la tastiera rivestita in Alcantara. Anche i nuovi Laptop 3 dovrebbero disporre della porta USB-C. E per stessa ammissione di Microsoft, l’evento porterà al debutto “cose nuove ed innovative”. Trattasi di un esplicito richiamo a quel dispositivo della famiglia Surface conosciuto con il nome di Centaurus che si dovrebbe caratterizzare per la presenza di un doppio schermo e per l’inedito sistema operativo Windows Lite. Un prodotto particolarmente innovativo che nelle forme dovrebbe assomigliare al vecchio prototipo Courier sempre di Microsoft.

L’evento del 2 ottobre, dunque, si preannuncia sempre più interessante ed ad alto tasso di innovazione. Non rimane che attendere una manciata di giorni per scoprire cosa Microsoft ha in serbo per i suoi clienti.