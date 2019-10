Wind, le novità di ottobre per rete fissa e mobile

Filippo Vendrame,

A partire della giornata di oggi 30 settembre, Wind, brand di Wind Tre, mette mano al suo listino e propone diverse novità sia di rete fissa che di rete mobile. Per quanto concerne le offerte di rete mobile, i clienti All Inclusive Junior potranno scegliere tra un numero maggiore di smartphone da abbinare in forma rateale. All Inclusive Junior è dedicata ai clienti under 14 ed offre minuti illimitati verso Wind, 100 minuti verso tutti, 100 SMS, App Wind Family Protect e 30 GB al prezzo di 6,99 euro.

Wind offre condizioni agevolate per Call Your Country con Easy Pay, cioè con addebito su carta di credito o conto corrente. Call Your Country Super Easy Pay offre 50 minuti nazionali, 250 minuti verso l’estero, chiamate illimitate verso Wind e 40 GB a 9,99 euro. Call Your Country Premium Easy Pay offre 500 minuti di chiamate nazionali, 300 minuti verso l’estero, chiamate illimitate verso Wind e 70 Giga a 12,99 euro. Call Your Country One Easy Pay offre 500 minuti di chiamate verso l’estero, chiamate illimitate verso tutti i numeri nazionali e 100 Giga a 18,99 euro al mese. Queste offerte sono rivolte ai cittadini stranieri.

Con Easy Pay saranno incluse anche le chiamate verso i numeri fissi di Marocco, Venezuela, Svizzera, Argentina e Turchia. Arrivano pure nuove offerte Call Your Country Special Sud America. L’opzione International Plus diventa a pagamento per tutte le offerte.

Sino al 27 ottobre rimane attivabile Wind Smart Pack che offre chiamate illimitate, 30 GB di Internet ed uno smartphone a rate.

Per quanto riguarda le offerte di rete fissa, sempre per i clienti stranieri, i clienti con attivo Call Your Country Super, Premium, One o Speciali, potranno sottoscrivere Fibra 1000 Call Your Country Edition che offre Internet sino a 1 Gbps, chiamate illimitate da casa verso i fissi di 40 Paesi e fino a 200 Giga per gli smartphone. Canone mensile di 25,99 euro.