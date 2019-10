Apple Store Roma: dove si trova e orari

Matteo Tontini,

Sia iPhone che iPad e Mac sono dispositivi diffusissimi in tutto il mondo, non a caso Apple è un’azienda che fattura ogni anno decine di miliardi di dollari. È chiaro, dunque, che gli Apple Store non potessero mancare nella capitale: ma dove si trovano e quali sono gli orari dei punti vendita di Roma? Anzitutto è bene sapere che sono in tutto tre, ma ci sono altri negozi che forniscono assistenza ai dispositivi creati dalla società di Cupertino.

Da sud a nord, il più vicino è quello all’interno del Centro Commerciale Euroma2. Si trova su Viale dell’Oceano Pacifico (zona Eur) ed è aperto tutti i giorni dalle 10:00 alle 21:00, perfetto per chi vuole fare anche shopping negli altri negozi presenti nella struttura o chi desidera semplicemente trascorrere una giornata nel centro.

Poi c’è quello nel Centro Commerciale Roma Est, situato in Via Collatina. Rispetto a quello di Euroma2, che termina l’attività alle 21:00, quello di Roma Est chiude un’ora più tardi (l’apertura invece è sempre fissata alle 10:00). Si tratta di un Apple Store parecchio distante dal centro, si potrebbe dire a metà strada tra Roma e Tivoli.

Infine, il punto vendita più a nord è quello che fa parte della Galleria commerciale Porta di Roma. Si trova in Via Alberto Lionello ed è aperto ogni giorno dalle 10:00 alle 22:00. Chiunque avesse bisogno di maggiori informazioni sugli Apple Store di Roma può contattare i seguenti recapiti telefonici:

Punto vendita Euroma2: 06 4523 0700

Punto vendita RomaEst: 06 224 5300

Punto vendita Porta di Roma: 06 8720 8501

Tra i negozi che forniscono assistenza a Mac, iPad e iPhone vale invece la pena segnalare quello in Via Albert Einstein, quello in Piazza Istria e quello in Via Terenzio.