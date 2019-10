Filippo Vendrame,

Eolo è un provider wireless in grado di offrire una copertura capillare in molte parti dell’Italia. Sebbene possa sembrare una soluzione di connettività pensata per le zone digital divise, Eolo, in realtà, è in grado di sostituire perfettamente anche le normali connessioni a banda larga via cavo in virtù delle sue alte prestazioni. Il provider wireless, infatti, offre il piano tariffario “Eolo Super” che è in grado di offrire velocità in download sino a 100 Mbps e sino a 10 Mbps in upload.

Il tutto al costo di 29,90 euro al mese anche se spesso l’operatore lancia delle promozioni che offrono i primi canoni scontati. All’interno dell’abbonamento un profilo ottimizzato per lo streaming e il gioco online/multiplayer, telefonate illimitate gratuite incluse, senza scatto, router Eolo, due servizi digitali a scelta in omaggio (Chili, Now Tv per 6 mesi, Amazon Prime per 12 mesi, Xbox Live Gold per 12 mesi) e 6 mesi di DAZN in regalo.

Sebbene Eolo sia presente in molte parti d’Italia, per verificare la disponibilità del servizio è necessario effettuare il classico test di copertura.

Eolo Super: la copertura

All’interno del sito ufficiale è presente un comodo strumento che permette di verificare la presenza della rete Eolo nella propria zona.

L’utilizzo di questo test di copertura è molto banale. Una volta effettuato l’accesso alla pagina di questo strumento, basterà inserire i dati richiesti. Niente numero di rete fissa come richiedono i provider tradizionali ma solamente l’indirizzo dell’abitazione in cui si intende attivare il servizio.

In pochi istanti sarà fornito il responso sulla disponibilità effettiva del servizio Eolo. In caso di risposta positiva, gli utenti poi potranno procedere alla sottoscrizione del servizio di connettività.