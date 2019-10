Marco Grigis,

Mario Kart Tour, il gioco gratuito per iOS e Android lanciato pochi giorni fa da Nintendo, è già record. Il titolo, infatti, ha totalizzato ben 20 milioni di download in circa 24 ore, battendo il precedente traguardo detenuto da Pokémon Go. Un vero e proprio successo per la casa giapponese, pronta a dominare le classifiche sia su App Store che su Play Store.

Non si può dire che le aspettative per questo titolo non fossero elevate, considerando come la serie Mario Kart sia da sempre una delle più amate dagli appassionati di videogiochi. E, sebbene persistano delle grandi differenze rispetto alle edizioni più blasonate per console Nintendo, il gameplay mobile sta conquistando milioni di utilizzatori in tutto il mondo.

Le cifre non sono state ancora ufficializzate da Nintendo, ma Apptopia ha inizialmente conteggiato 10.1 milioni di download nel primo giorno di disponibilità – lo scorso 25 settembre – mentre Sensor Tower addirittura 20 milioni. Dei dati che battono i precedenti Pokémon Go, a 6.7 milioni nel primo giorno, e Super Mario Run su iOS, con 7 milioni nella prima giornata di disponibilità.

Mario Kart Tour, tuttavia, non è l’applicazione più redditizia per Nintendo, nonostante il record di download. Sempre Sensor Tower sottolinea come il titolo abbia raggiunto 1 milione di guadagni nelle prime 24 ore, contro i 4.3 milioni di Fire Emblem Heroes e i 4 milioni di Super Mario Run. Va però sottolineano come il modello di business sia diverso: nelle prime due settimane, infatti, gli utenti possono approfittare dello sblocco delle funzioni avanzate normalmente gratuite, come ad esempio il Gold Pass, e di conseguenza questa promozione potrebbe aver frenato gli acquisti in app. Bisognerà quindi attendere il termine della fase iniziale per comprendere quanto Mario Kart Tour sarà in grado di raccogliere in termini di guadagno. Ancora, va sottolineato come – fatta eccezione per la raccolta di stelline per l’accesso ai tour successivi – il gameplay non sia al momento bloccante: in qualsiasi momento l’utente può giocare, ad esempio ripetendo le corse già fatte.

Va comunque segnalato come il Gold Pass, offerto a 4.99 euro al mese, non sia un prerequisito essenziale per giocare. Chi lo sceglie può ottenere numerosi vantaggi, come regali e premi extra durante le corse, badge speciali e la possibilità di gareggiare su mezzi da 200cc, i più veloci di tutta la competizione. Ma, per quanto la velocità sia importante, per vincere le gare di Mario Kart serve anche fortuna e astuzia, tra bucce di banana lanciate ai rivali, gusci di tartaruga, bombe e molto altro ancora.