Eolo Super: le offerte principali

Eolo è uno dei più noti provider wireless presenti in Italia. Offre diverse soluzioni di connettività su buona parte del territorio del Paese grazie ad una copertura molto ampia. Eolo non deve essere visto, però, solo come un modo per aggirare i problemi di digital divide nelle zone non raggiunte della classica banda larga. Infatti, alcune soluzioni proposte possono essere utilizzate anche come vera alternativa alla connessioni canoniche su cavo.

Il provider wireless italiano, per gli utenti consumer, offre tre specifici piani tariffari: Eolo Easy, Eolo Super e Eolo QuandoVuoi. Ecco tutti i dettagli.

Eolo Easy

Trattasi di un’offerta facile per restare sempre connessi e chiamare su cellulare o fisso. La linea offre una velocità massima sino a 30 Mbps in download e sino a 3 Mbps in upload. Inoltre, chiamate incluse e illimitate gratuite verso cellulari e rete fissa nazionale. EOLOrouter gratuito per sempre. Nessun costo di recesso, tranne quello di disinstallazione apparati. Prezzo di 26,90 euro al mese.

Eolo Super

Offerta di punta di Eolo. Questa tariffa propone una linea con velocità in download sino a 100 Mbps e sino a 10 Mbps in upload. All’interno dell’abbonamento un profilo ottimizzato per lo streaming e il gioco online/multiplayer, telefonate illimitate gratuite incluse, senza scatto, router Eolo, due servizi digitali a scelta in omaggio (Chili, Now Tv per 6 mesi, Amazon Prime per 12 mesi, Xbox Live Gold per 12 mesi) e 6 mesi di DAZN in regalo. Il tutto al costo di 29,90 euro al mese. Questa stessa offerta è valida anche per gli utenti raggiunti dal servizio in fibra ottica di Eolo. In questa caso la connessione sarà via cavo con velocità in download sino a 1 Gbps. Nessun costo di recesso, tranne quello di disinstallazione apparati.

Eolo QuandoVuoi

Connessione ad Internet pensata per le “seconde case”. Una soluzione a “tempo” con velocità massima in download sino a 30 Mbps e in upload sino a 3 Mbps. Nessun canone mensile, ma una sorta di ricarica a tempo: 2 giorni al costo di 6,90 euro, 1 settimana a 9,90 euro, 2 settimane a 19,80 euro oppure tutta la stagione con l’offerta di 3 mesi al prezzo di 99,00 euro.

