LG OLED TV 2019: rimborsi sino a 600 euro

Filippo Vendrame,

Interessante iniziativa promozionale per tutti coloro che fossero interessati a cambiare TV di casa. LG, infatti, ha annunciato una ghiotta opportunità che riguarda i suoi TV OLED 2019. Sino al prossimo 8 novembre sarà infatti possibile ottenere un rimborso fino a 600 euro a fronte dell’acquisto di un LG OLED TV 2019 nei punti vendita aderenti all’iniziativa. Più nello specifico, i clienti che sceglieranno un TV OLED di LG con taglio da 77 pollici (modelli OLED77W9 – OLED77C9) avranno diritto a richiedere un cashback di 600 euro. Gli LG OLED TV da 65 pollici (modelli OLED65W9 / OLED65E9 / OLED65B9 / OLED55E9) daranno diritto a un rimborso da 400 euro, mentre per quelli da 55 pollici (modelli OLED55C9 / OLED55B9) è previsto il cashback sarà di 200 euro.

I prodotti che rientrano in questa promozione dovranno essere registrati sul sito dell’iniziativa entro 15 giorni dall’acquisto. Gli utenti dovranno inserire alcuni dati che comprovino l’acquisto come il codice seriale del televisore. Se i dati forniti saranno corretti, LG provvederà al rimborso attraverso un bonifico bancario. I televisori possono essere acquistati presso i seguenti negozi: Mediaworld, Unieuro, Unieuro City, Expert, Comet, Sme, Expert Group, Euronics, Euronics Point, Euronics City, Trony, Freeshop, Sinergy, Elettrosintesi, Supermedia e Salvadori. In alternativa è possibile acquistare i TV LG presso i seguenti eshop: www.mediaworld.it, www.unieuro.it, www.expertonline.it, www.comet.it, www.euronics.it, www.trony.it, www.freeshop.it, www.supermedia.it, www.eprice.it e www.monclick.it.

La nuova gamma OLED 2019 è caratterizzata dall’integrazione dell’Intelligenza Artificiale, che contribuisce al miglioramento della qualità di immagine (AI Picture e AI Brightness), del suono (AI Sound) e della user experience (AI Smart).

In tutti gli LG OLED TV 2019 sono presenti i nuovi processori α di seconda generazione, il supporto a Dolby Vision e porte HDMI 2.1 per la visualizzazione di contenuti 4K nativi a una velocità di 120 fotogrammi al secondo. Inoltre, i modelli 2019 hanno integrata la compatibilità con piattaforme di terze parti come l’Assistente Google, Amazon Alexa e Apple Airplay 2 / Apple HomeKit, garantendo in questo modo la massima connettività con i dispositivi più diffusi in Italia.