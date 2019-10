Mario Kart Tour: cosa accade se travolgi 3 tubi

Matteo Tontini,

Mario Kart Tour porta il fantastico racing dedicato all’idraulico Nintendo su dispositivi mobile, permettendo ai giocatori di correre su circuito ovunque si trovino. Tuttavia, ci sono alcuni aspetti del gioco che potrebbero creare qualche difficoltà agli utenti: in particolare, pare che molti siano bloccati su una sfida che chiede di “travolgere 3 tubi“. Ecco qualche consiglio per completarla.

Per prima cosa, è ovviamente necessario scegliere una pista in cui siano presenti i tubi (visto che non si trovano su tutti i circuiti): il tracciato migliore è senz’altro il Circuito di Mario. A questo punto non resta che travolgerne uno: si tratta di una sfida in cui è fondamentale sfruttare gli oggetti, perché non basta semplicemente andare a scontrarsi con il tubo per spazzarlo via. Idealmente, è importante avere 3 slot oggetti disponibili.

Gli oggetti consigliati per completare la sfida sono il Mega Fungo o il Guscio di Bowser (quest’ultimo, essendo un oggetto speciale richiederà di utilizzare Bowser o Skelobowser), ma c’è un altro trucchetto per riuscire nell’impresa (che i giocatori più esperti probabilmente conosceranno). In Mario Kart Tour, come negli altri titoli della serie, si ottengono oggetti migliori occupando le posizioni più basse. Sarà quindi utile gareggiare male, che in realtà è più difficile a dirsi che a farsi: vista l’accelerazione automatica adottata nel gameplay, non si può infatti semplicemente frenare e lasciare che gli altri personaggi passino avanti. A ogni modo, stare in ottava posizione aumenterà le probabilità di successo.

L’oggetto andrà utilizzato a ridosso del tubo affinché l’utente possa travolgerlo, poi basterà ripetere la procedura altre due volte e il gioco è fatto. In questo modo sarà possibile collezionare il badge Mario Motors.