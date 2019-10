Windows 10X, sistema operativo per i dual screen

Filippo Vendrame,

Windows 10X dovrebbe essere il nome del sistema operativo che equipaggerà il tanto chiacchierato dispositivo Surface a doppio schermo, nome in codice Centaurus, che Microsoft annuncerà oggi pomeriggio assieme ad altri prodotti della famiglia Surface. Sistema operativo che sino ad ora era conosciuto con il nome di Windows Lite.

L’indiscrezione su questa nuova piattaforma software arriva dal noto leaker Evan Blass che ha fatto sapere che Windows 10X è stato progettato appositamente per tutti i dispositivi con doppio schermo o con schermo pieghevole. La fonte non ha condiviso screenshot di questa variante di Windows 10 ma ha sottolineato un dato importante e cioè che eseguirà le applicazioni desktop all’interno di container. Questo significa che Windows 10X potrebbe appoggiarsi alla virtualizzazione per eseguire la maggior parte delle app.

Ovviamente se ne saprà di più oggi pomeriggio quando Microsoft presenterà Centaurus e contestualmente questo nuovo sistema operativo. L’evento sarà sicuramente molto interessante, non solo perché sarà presentato questo innovativo prodotto ma anche perché Microsoft porterà al debutto il nuovo Surface Pro 7, il nuovo Surface Laptop 3 e un inedito Surface su base ARM.

Non mancheranno poi anche nuovi gadget come una nuova Surface Pen, mouse e tastiere. Un appuntamento, dunque, ricco di contenuti e sorprese. Visti i contenuti di alto profilo, Microsoft ha deciso che la presentazione potrà essere seguita in diretta streaming da tutti.

Non rimane, quindi, che pazientare poche ore per scoprire tutte le novità ad alto tasso di innovazione che la casa di Redmond ha deciso di presentare.