App per smart TV Samsung: Netflix e le altre

Matteo Tontini,

Le smart TV stanno via via andando a sostituire i normali televisori, complice anche la diffusione di servizi e contenuti sempre nuovi. Da sempre, Samsung è sinonimo di qualità nel mondo della tecnologia e sono tantissimi gli utenti che si affidano ai suoi prodotti nella vita di tutti i giorni. Ma quali sono le migliori app per smart TV Samsung? Oltre a Netflix, la cui app si sposa benissimo con questo genere di televisori, ce ne sono altre che meriterebbero di essere scaricate. Le trovate di seguito.

YouTube: La piattaforma video più famosa al mondo permette ai possessori di smart TV Samsung di guardare clip comodamente dal proprio divano, usando il telecomando. L’app è ovviamente gratuita.

Amazon Video: Non soltanto Netflix si annovera tra le piattaforme streaming disponibili sulle televisioni della società coreana, gli utenti hanno infatti la possibilità di godersi i film e le serie TV presenti nel catalogo Prime Video. L’applicazione è gratuita, ma per usufruirne è necessario essere clienti Prime.

DAZN: Il celebre servizio streaming dedicato allo sport è un’altra delle app disponibili per i televisori smart di Samsung, attraverso la quale gli abbonati potranno vedere tre partite di Serie A ogni giornata, oltre al grande tennis, l’Eurolega di basket, il ciclismo, la Superbike, lo sci e tanto altro.

App Apple TV: L’app consente di noleggiare e guardare in streaming i film più belli direttamente dalla TV.

NOW TV: Non poteva certo mancare all’appello il servizio streaming di Sky, che permette di guardare molti dei contenuti disponibili sul noto broadcaster con una sottoscrizione a parte.

CHILI: L’app consente di sfruttare al massimo le potenzialità del proprio televisore smart, godendosi i propri film preferiti.