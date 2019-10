Candido Romano,

Su Instagram è arrivata la Dark Mode solo per gli utenti della versione beta. Con l’ultimo aggiornamento 114.0.0.13.120 la modalità scura è stata resa disponibile per tutti gli utenti che utilizzano la versione beta di Instagram. Per il momento bisogna attivarla accedendo alle impostazioni generali, ma presto potrebbe essere aggiornata con un apposito pulsante per rendere la stessa attivazione più veloce. In questo modo è possibile evitare di affaticare gli occhi e allo stesso tempo si evita di sprecare batteria.

Come accedere alla Dark Mode di Instagram

Prima di tutto è necessario accedere al programma beta di Instagram disponibile su Google Play Store, per poi procedere con la sua installazione. La modalità scura però è disponibile per gli utenti in possesso di uno smartphone con sistema operativo Android 9 Pie e Android 10.

Fino ad oggi non è stata ancora comunicata la data in cui la Dark Mode di Instagram verrà rilasciata per tutti gli smartphone, quindi gli utenti più curiosi per il momento devono accontentarsi della versione disponibile per il programma beta. Per il futuro la modalità scura potrebbe anche subire delle modifiche con lo scopo di renderla perfetta per il rilascio finale, ma per il momento è stato già reso noto che la novità coinvolge l’intera applicazione di Instagram, Storie comprese. Lo sfondo più scuro si trova quindi anche nelle sezioni del feed, nelle impostazioni, all’interno della modalità Esplora e nei Direct.

Le app più importanti continuano quindi ad aggiungere la modalità scura, anche se una delle più attese rimane quella di WhatsApp, ancora non disponibile sia per Android che iOS. Non resta che attendere e seguire le novità, sperando in un rilascio al pubblico il più ravvicinato possibile.