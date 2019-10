Imperdibili eBay: gli smartwatch in promozione

Filippo Vendrame,

Gli smartwatch sono prodotti molto richiesti da parte delle persone. Oggi, grazie all’evoluzione tecnica, possono disporre di piattaforme hardware particolarmente evolute tanto è vero che possono essere tranquillamente definiti come dei mini PC da polso. Questi indossabili smart permettono di assolvere a molte funzioni. Oltre a consentire la gestione delle principali notifiche degli smartphone, monitorano le condizioni fisiche delle persone, tengono traccia degli allenamenti, gestiscono la musica, offrono l’accesso ad una serie di informazioni, permettono pagamenti contacless e tantissimo altro ancora. Unico “limite”, il prezzo non sempre alla portata di tutti.

Per mettere le mani sui più richiesti smartwatch è quindi consigliabile approfittare delle molteplici promozioni degli eShop come quelle presenti sulla piattaforma di eBay. In questo modo è possibile riuscire a risparmiare cifre importanti che a volte possono fare la differenza. Ecco quindi una selezione di alcuni dei migliori smartwatch in promozione su eBay.

Smartwatch in promozione

Huawei Watch GT Active (↑)

Display AMOLED a colori da 1.39 pollici, 22 ore di tracking sportivo continuo, monitoraggio battito cardiaco, GPS, e fino a due settimane di autonomia con una carica. Queste sono alcune funzionalità del Huawei Watch GT Active. Uno smartwatch elegante ed adatto allo sport grazie ad una serie di mini app dedicate al rilevamento degli allenamenti.

Prezzo di 160,90 euro. (Acquista su eBay)

Huami Amazfit Pace (↑)

Huami Amazfit Pace dispone di molteplici funzionalità. Grazie ai sensori e al GPS è perfetto per le sessioni di sport, e grazie ad un paio di cuffie bluetooth è possibile ascoltare la musica caricata su 4GB di storage. Naturalmente questo smartwatch è perfettamente compatibile con un telefono Android o Apple.

Prezzo di 14,99 euro. (Confronta le offerte su su eBay)

Huami Amazfit Verge (↑)

Huami Amazfit Verge un orologio con funzioni smart dedicate sia all’interattività con i propri dispositivi smart, sia per funzioni sportive. Dal punto di vista estetico l’AmazFit Verge presenta un quadrante rotondo con display AMOLED (OLED) da 1,3 pollici con risoluzione 360 x 360 che offre luminosità e colori vivi e fedeli. Per quanto riguarda le prestazioni, l’Amazfit Verge è dotato di CPU dual core, 512 MB di RAM e 4 GB di memoria interna. Amazfit Verge integra 11 funzioni adatte ad ogni allenamento.

Prezzo di 159,99 euro. (Verifica se è in sconto eBay)

Huami Amazfit Stratos (↑)

Huami Amazfit Stratos è un orologio smart dedicato allo sport impermabile fino a ben 50 metri. Lo schermo è un pannello LCD Transflective con risoluzione HD 320 x 300. Il cuore del dispositivo è un processore Dual Core 1,2GHz con una memoria RAM di 512MB e 4GB di memoria di sistema in cui è possibile scaricare file mp3 e applicazioni aggiuntive. In totale troviamo 11 tipi di sport diversi: corsa, camminare, nuoto in piscina, nuoto in acque libere, bicicletta, sci di fondo, tapis roulant, cyclette, triathlon, cross country, alpinismo.

Prezzo di 199,99 euro. (Trova le offerte su eBay)

Galaxy Watch Active (↑)

Galaxy Watch Active offre quadranti personalizzabili che uniscono stile e praticità. Grazie al sensore del battito cardiaco, Galaxy Watch Active avvisa all’istante in caso la frequenza cardiaca superi il valore di allerta impostato. Questo smartwatch monitora i quattro stadi del sonno. Presenti diverse funzionalità legate all’attività sportiva.

Prezzo di 199,90 euro. (Scopri l’offerta su eBay)