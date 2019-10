Tesla, trimestre record: 97 mila auto consegnate

Filippo Vendrame,

Nuovo trimestre record per Tesla. La società americana ha condiviso di dati sulle consegne delle sue auto elettriche relativamente al terzo trimestre del 2019. Tesla ha dunque consegnato ben 97 mila auto (96.155 auto prodotte). L’annuncio di questo nuovo record era nell’aria visto che di recente lo stesso Elon Musk aveva affermato che la sua società avrebbe sfiorato nel trimestre le 100 mila unità consegnate. Ma, adesso, i numeri sono ufficiali.

Il precedente record di Tesla era stato ottenuto nel secondo trimestre del 2019 con 95.200 auto consegnate e 87.048 auto prodotte. Secondo indiscrezioni, inoltre, Tesla starebbe ricevendo 110 mila nuovi ordini al mese. Insomma, numeri molto positivi per un’azienda che continua a crescere nonostante mille difficoltà.

Sebbene l’ambizioso traguardo delle 100 mila auto consegnate non sia arrivato, non è detto che non venga tagliato già nel prossimo trimestre. Il problema, infatti, non è assolutamente lato domanda visto che gli ordini continuano ad essere numerosi. Semmai, Tesla deve ancora risolvere alcuni problemi di logistica e di produzione che se risolti permetteranno di incrementare le consegne effettive.

Una mano sicuramente la darà l’entrata in funzionamento della GigaFactory 3 che aumenterà sensibilmente la capacità complessiva di produzione di Tesla, riducendo contestualmente lo stress nella fabbrica di Fremont.

Leggendo i dati, si evince che la Tesla Model 3 ha contribuito sensibilmente a raggiungere questo nuovo record. Complessivamente sono state consegnate 79.600 autovetture. Invece, tra le Model S e le Model X, Tesla ha consegnato 17.400 unità.