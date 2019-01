Tesla battezza la fabbrica in Cina

Filippo Vendrame,

Tesla ha dato ufficialmente il via alla sua avventura cinese. Elon Musk, infatti, ha inaugurato i lavori per la costruzione della Gigafactory 3 che sarà realizzata vicino alla città di Shanghai. Trattasi di un progetto molto importante per la società americana. Aprire una fabbrica in Cina permetterà non solo di aumentare sensibilmente i numeri di produzione delle sue auto elettriche ma anche di farlo in un mercato che per Tesla sta diventando molto importante. La società americana non ha mai nascosto che punta a produrre nella fabbrica cinese 500 mila auto all’anno. Inoltre, una fabbrica in Cina permetterebbe di aggirare i problemi delle lotte commerciali tra Cina e Stati Uniti che stanno penalizzando le vendite di Tesla nel mercato cinese.

Elon Musk, durante la cerimonia inaugurale del via ai lavori per la costruzione della Gigafactory 3, ha dimostrato il solito ottimismo evidenziando che la fabbrica sarà già operativa entro la prossima estate. Trattasi di tempistiche molto strette vista la vastità del progetto. Si vedrà comunque nei prossimi mesi se davvero la nuova Gigafactory 3 riuscirà a diventare operativa in tempi davvero così rapidi. Il CEO della società americana ha voluto anche spiegare che nella Gigafactory 3 saranno prodotte, tra le altre cose, le Model 3 e le future Model Y.

Tuttavia, Elon Musk ha anche evidenziato che nella fabbrica cinese saranno costruite solamente le varianti d’accesso di questi modelli. I modelli premium continueranno ad essere costruiti nelle fabbriche americane.

La nuova avventura di Tesla parte, dunque, dalla Cina. Un progetto ambizioso ma che dimostra come la società di Elon Musk abbia le idee molto chiare sul suo futuro puntando su di un mercato che ha dimostrato di credere molto nelle auto elettriche.