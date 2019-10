Netflix: smart TV compatibili

Matteo Tontini,

Netflix è supportato dalla maggior parte delle smart TV, sebbene soltanto alcuni modelli siano stati pensati per offrire un’esperienza ottimale agli utenti.

In quel caso si parla di televisori “Recommended”, vale a dire quelli consigliati dal colosso dello streaming e concepiti per sposarsi perfettamente con la piattaforma. Ce ne sono altri, tuttavia, predisposti per Netflix.

LG Serie LH50 e successive

LG Serie BD370 e successive

Sony con i modelli dal 2012 in poi

Panasonic nei modelli dal 2010 in poi

Samsung nei modelli con sistema operativo Tizen OS

Philips con a bordo Android TV

TCL

Heir

Solitamente, il servizio streaming tiene conto di una serie di fattori per “marchiare” con il proprio logo le smart tv. Anzitutto è necessario che il televisore sia dotato di un’accensione istantanea, che permetta di avviarsi senza tempi morti e consenta l’accesso immediato alle applicazioni; è inoltre importante il lancio rapido dell’app, per far partire immediatamente l’applicazione Netflix dopo l’accensione della televisione; utile poi la funzione di risveglio rapido, che consente di ricordare tutte le operazioni precedenti affinché lo spettatore possa riprendere la visione da dove l’aveva interrotta; le smart tv consigliate hanno inoltre il tasto dedicato alla piattaforma streaming, utile per farla partire con una semplice pressione.

Ovviamente le TV raccomandate hanno anche la versione più aggiornata di Netflix e l’interfaccia della piattaforma in alta risoluzione, per garantire una buona leggibilità del testo e un’ottima qualità delle immagini a corredo. Vale la pena ricordare che gli abbonati al servizio hanno inoltre la possibilità di vedere Netflix in TV grazie a una serie di periferiche esterne, tipo la Fire TV di Amazon o le console PlayStation 4 e Xbox One.