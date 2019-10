Windows 10 20H1 build 18995 agli Insider: novità

Filippo Vendrame,

Microsoft ha rilasciato la build 18995 di Windows 10 20H1 agli Insider che fanno parte del Fast Ring. Trattasi dell’ultima build di sviluppo del prossimo grande step funzionale di Windows 10 che arriverà solamente la prossima primavera. Il change log non è molto interessante e riporta solo una novità di rilievo. In questa nuova build la società ha introdotto l’accesso con PIN di Windows Hello alla modalità provvisoria del sistema operativo.

Nel change log, la casa di Redmond ha condiviso anche tutte le istruzioni per abilitare questa funzione di sicurezza per gli Insider che intendessero provarla. Questa nuova build di sviluppo introduce anche alcuni piccoli miglioramenti al sottosistema Windows per Linux (WSL). Piccoli miglioramenti anche all’app Your Phone su cui Microsoft sta lavorando molto per consentire agli utenti di poter gestire il loro smartphone dai PC.

Non manca poi una lunghissima lista di correttivi e di ottimizzazioni per migliorare l’esperienza d’uso e rendere più stabile la piattaforma. Rimane comunque lunga anche la lista di problemi noti che potrebbero inficiare l’utilizzo di questa build. Proprio per questo, il suggerimento per gli Insider rimane quello di sperimentare questa build di sviluppo solamente all’interno di macchine adibite ai test.

Nessuna grande novità, dunque. Ma per quelle c’è ancora molto tempo visto che il debutto di Windows 10 20H1 è atteso solamente per il prossimo mese di maggio 2020. La casa di Redmond ha ancora molto spazio per lavorare su questo nuovo step funzionale del suo sistema operativo.

Una volta che sarà ufficialmente disponibile a tutti, Windows 10 20H1 dovrebbe chiamarsi Windows 10 May 2020 Update.