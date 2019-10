Facebook Libra, PayPal fuori dalla criptovaluta

Candido Romano,

PayPal ha annunciato ufficialmente la sua intenzione di ritirarsi dalla Libra Association, l’associazione composta da 28 aziende che si pone l’obiettivo di controllare la criptovaluta di Facebook. Per il momento l’azienda non ha ancora spiegato il motivo per cui ha preso questa decisione ma ha solo dichiarato di “aver deciso di interrompere ulteriori partecipazioni nella Libra Association” precisando che intende “continuare a focalizzarsi sulle attuali mission e priorità che consentiranno di democratizzare l’accesso ai servizi finanziari per le popolazioni scarsamente servite“.

Inoltre nella nota si legge che l’azienda un messaggio di apertura alla criptovaluta:

Restiamo positivi sulle aspirazioni di Libra e non vediamo l’ora di continuare a dialogare su come lavorare insieme in futuro. Facebook è sempre stato un partner strategico per PayPal e continueremo a collaborare e a supportare Facebook in vari modi.

A fornire alcune spiegazioni sulla decisione di Paypal di ritirarsi dalla Libra Association è stato un report del Financial Times grazie a cui è emerso che l’azienda avrebbe deciso di prendere le distanze dal progetto a causa delle pressioni degli organi regolatori che non sarebbero state gestite bene nemmeno dai manager di Facebook. Inoltre Paypal sarebbe molto preoccupata per le modalità che la criptovaluta avrebbe adottato con lo scopo di contrastare il riciclaggio di denaro.

La reazione di Facebook

La decisione di Paypal di lasciare Libra ha ovviamente generato la reazione di Facebook. L’azienda infatti era considerata uno dei partner principali insieme a Mastercard e Visa. In seguito all’annuncio di Paypal è giunta anche una dichiarazione di Dante Disparte, head of policy and communications della Libra Association:

C’è bisogno di grande forza per portare avanti un progetto ambizioso come Libra, un’opportunità generazionale per fare la cosa giusta e migliorare l’inclusione finanziaria. Il viaggio sarà sarà lungo e difficoltoso. Il cambiamento che riconfigurerà il sistema finanziario spostandolo verso le persone e non gli istituti sarà difficile. L’impegno in questa missione è più importante di ogni altra cosa. Stiamo meglio sapendo di questa mancanza di impegno ora piuttosto che più tardi.

Purtroppo per la Libra Association il futuro non sembra essere molto tranquillo. In seguito alla decisione di Paypal si susseguono indiscrezioni secondo cui anche Mastercard e Visa potrebbero prendere presto le distanze dallo stesso progetto.