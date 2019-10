Instagram testa le Storie di gruppo

Candido Romano,

Instagram sta testando le storie di gruppo e le risposte anche tramite GIF. Le due ultime funzioni sono state scoperte tramite reverse engineering e sembra che potrebbero essere rilasciate agli utenti con i prossimi aggiornamenti. Tutti i dettagli dei test in corso sono stati scoperti dalla sempre ben informata Jane Manchun Wong, che ha così svelato ciò che Instagram avrebbe in programma per l’imminente futuro.

In seguito alla scoperta Wong ha pubblicato sul proprio account Twitter una serie di schermate per spiegare come condividere una Storia con tutti i follower, con gli amici più stretti e con i gruppi. In effetti sembra che la nuova funzione che sta per essere introdotta da Instagram potrebbe consentire la creazione di un gruppo direttamente dalla fotocamera, con lo scopo di condividerlo direttamente con i membri.

Instagram is testing Group Story pic.twitter.com/zNKaV19kYA — Jane Manchun Wong (@wongmjane) October 5, 2019

A cosa servono le storie di gruppo e come condividerle

La condivisione delle storie Storie potranno quindi avvenire in tre modi diversi: tutti i follower, lista degli amici più stretti o con i gruppi. In effetti le Storie di gruppo potrebbero interessare solo a un numero specifico di utenti e per questo motivo Instagram offrirà la possibilità di scegliere con chi condividerle. La novità che sta per arrivare su Instagram è stata già sperimentata da Facebook, dove però è stata cancellata solo nove mesi dopo il lancio.

La scoperta di Wong non si è limitata solo alla condivisione delle storie di gruppo, ma in realtà sembra che gli utenti potranno rispondere a questo anche attraverso una GIF: sarà probabilmente inserito un pulsante con cui gli utenti possono accedere alla libreria delle GIF di Instagram. Con un semplice tocco sarà possibile scegliere la GIF più adatta a quella specifica storia di gruppo. Per il momento però non si conosce il potenziale periodo di disponibilità di queste nuove funzioni.