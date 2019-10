TIM Steel 50 Giga, nuova offerta winback

Filippo Vendrame,

TIM Steel 50 Giga è una nuova offerta winback che TIM ha iniziato a proporre via SMS ad alcuni suoi vecchi clienti. Trattasi di una speciale tariffa ricaricabile che offre chiamate illimitate, SMS illimitati e ben 50 GB di traffico Internet 4G al costo di 7,99 euro al mese.

In roaming all’interno dell’Unione Europea, gli utenti potranno utilizzare 5GB di traffico Internet oltre ovviamente a continuare a chiamare senza limiti. La velocità massima in 4G è di sino a 150 Mbps in download e di sino a 75 Mbps in upload. Il costo di attivazione è di 12 euro mentre quello della SIM è di 10 euro. Per attivare l’offerta, gli utenti che hanno ricevuto l’SMS dovranno recarsi in un punto vendita TIM mostrando il messaggio ricevuto sulla loro utenza. TIM Steel 50 Giga si potrà attivare solo effettuando la portabilità del numero su cui è stato ricevuto il messaggio.

Ogni nuova SIM prevede l’attivazione del piano base “TIM Base e Chat” che prevede un canone di due euro al mese con il primo mese gratuito. Piano che include l’utilizzo delle app WhatsApp, Snapchat, iMessage, Imo, Skype, Viber e WeChat senza consumare i Giga dell’offerta.

Per chi volesse disattivare questo piano base non c’è alcun problema. Si potrà fare in qualsiasi momento. Tra i piani base senza canoni attivabili si menzionano “TIM Base New” e “TIM Semplice“. Le nuove SIM TIM includono anche TIM in Viaggio Full, per l’estero extra UE e l’opzione Giga di Scorta che permette di poter continuare a navigare anche quando il proprio traffico dati si esaurisce.

Chi volesse passare a TIM ma non dovesse ricevere questo SMS, potrà comunque approfittare delle diverse offerte operator attack disponibili sempre nei negozi.