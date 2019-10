Windows 10 1903, problemi con l’ultimo update

Filippo Vendrame,

Lo scorso fine settimana, Microsoft aveva rilasciato una serie di aggiornamenti di sicurezza per tutte le versioni di Windows 10 ancora supportate. Ufficialmente, gli update andavano a risolvere un problema con la stampa ed altri piccoli problemi. Tuttavia, accanto alla risoluzione di alcuni bug, sembra che l’update abbia introdotto anche alcuni problemi che starebbero colpendo alcuni utenti con il sistema operativo Windows 10 May 2019 Update.

In particolare, starebbero arrivando segnalazioni di problemi d’uso con il Menu Start. Provando ad usarlo, Windows 10 mostrerebbe un errore di funzionamento. Al momento, l’unico modo per risolvere il problema, sarebbe quello di disinstallare l’ultimo aggiornamento cumulativo attraverso gli strumenti avanzati di Windows Update. Il problema, comunque, avrebbe colpito una ristretta cerchi di utenti. Al riguardo si attende una risposta ufficiale da parte di Microsoft ma è lecito ipotizzare che il problema sarà risolto in tempi abbastanza rapidi come sempre avvenuto negli ultimi tempi.

Questo non toglie, però, che gli ultimi aggiornamenti cumulativi di Windows 10 hanno avuto qualche problemino di troppo. Nelle ultime settimane, infatti, ad ogni rilascio gli utenti hanno iniziato a segnalare l’insorgere di qualche fastidiosa criticità.

Trattasi di un segnale che forse Microsoft dovrebbe verificare con maggiore accuratezza gli aggiornamenti prima del loro rilascio pubblico per evitare l’insorgere di queste situazioni. In ogni caso è imminente l’arrivo di Windows 10 19H2 che anche se non introdurrà particolari novità, dovrebbe ottimizzare sensibilmente il funzionamento del sistema operativo per garantire agli utenti un’esperienza d’uso ancora migliore.

Windows 10 19H2 arriverà come aggiornamento cumulativo attraverso il consueto canale di Windows Update.