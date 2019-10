Candido Romano,

Instagram continua a togliere: dopo il numero dei Mi Piace, ira è la volta della tab “Seguiti”, che consentiva di vedere sia i like che i profili seguiti di un determinato account. Si tratta in sostanza della sezione dell’applicazione a cui accedere toccando l’icona del cuore nella barra in basso. L’azienda ha spiegato questa mossa come una sorta di evoluzione della piattaforma, che si adatta continuamente agli usi degli utenti.

Insomma la tab era usata davvero poco dagli utenti, almeno a detta di Instagram, anche se in molti l’hanno presa come una buona notizia, dato che va a vantaggio della privacy di tutti. Non potendo più accedere a questa funzione, l’utente non può quindi vedere quali sono gli account che segue un determinato profilo, ma neanche con chi interagisce, chi commenta e a chi mette Mi Piace.

La tab Seguiti infatti veniva vista come “perfetta per gli stalker” e quindi in un certo senso non si potrà spiare cosa sta facendo un profilo che si segue. Questo quindi può essere visto come un grosso passo in avanti verso una maggiore privacy, proprio quello di cui ha parlato Mark Zuckerberg allo scorso F8. La tab che gradualmente sarà eliminata per tutti è stata introdotta nel 2011, per consentire di trovare nuovi profili da seguire. L’utente seguiva un profilo e sbirciava chi questo profilo seguiva, ma Instagram ha detto che questa funzione è risultata praticamente inutile.

Il problema è che da alcuni veniva usato come uno strumento poco convenzionale: anche se questa scheda era nota per la trasparenza che ha portato alla vita online degli utenti, è usata da alcuni anche come strumento per monitorare l’attività di altri utenti. Per scoprire nuovi contenuti, profili e altro il posto giusto ora è la sezione Esplora, il centro delle novità di Instagram.