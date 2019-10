Microsoft: Dona Sarkar lascia il programma Insider

Filippo Vendrame,

Dona Sarkar ha annunciato a sorpresa di aver lasciato il suo ruolo di responsabile del team del programma Windows Insider. Dona non lascerà Microsoft ma si sposterà all’interno del team Microsoft Developer Relations. A dirigere il team Windows Insider era arrivata nel 2016 dopo aver sostituito Gabe Aul. La sua scelta all’epoca era stata salutata con un po’ di scetticismo visto che Dona non incarnava la classica figura di uno sviluppatore.

Dona, infatti, ha interessi che vanno oltre la tecnologica possedendo addirittura un suo marchio di moda chiamato “Prima Dona”. Tuttavia, durante questi anni, la dirigente di Microsoft ha fatto un grande lavoro all’interno del team Windows Insider. Il programma, in questi anni, si è ampliato e gli iscritti sono aumentati considerevolmente. Al momento, però, la casa di Redmond non ha scelto un sostituito per il ruolo di responsabile del team Windows Insider.

Dona Sarkar nuovo capo Insider [/caption]

In pole ci potrebbero essere Jason Howard e Brandon LeBlanc che sono sempre stati molti attivi all’interno del programma dedicato agli sviluppatori ma al momento sono solamente delle congetture. La scelta, comunque, dovrà essere fatta rapidamente visto che il programma Windows Insider è molto importante per la società. Grazie agli sviluppatori iscritti, la casa di Redmond ha a disposizione un’ampissima platea di utenti esperti che possono testare in anticipo tutte le novità che saranno rilasciate all’interno di Windows 10.

Un programma che permette a Microsoft di ricevere importanti feedback su come proseguire nello sviluppo della piattaforma. Il nuovo responsabile, dunque, dovrà lavorare per continuare a migliorare il programma Windows Insider che è assolutamente centrale per lo sviluppo dell’ecosistema software della società.