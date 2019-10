Instagram, nuovo design della camera per le Storie

Candido Romano,

Instagram ultimamente sta apportando diverse novità, di cui l’ultima arrivata è una vera e propria rivoluzione per la fotocamera per le Storie. È stato infatti annunciato l’arrivo di un nuovo design della fotocamera e nuove funzionalità per le Storie che rendono il social network più simile a Snapchat. L’annuncio è stato dato dal capo di Instagram, Adam Mosseri, attraverso alcune Storie pubblicate sul suo profilo. Con le stesse Mosseri ha colto l’occasione per mostrare ai propri follower le innovazioni della fotocamera dell’applicazione.

Come cambia la fotocamera di Instagram per le Storie

La nuova fotocamera e le nuove funzioni sono già disponibili per gli utenti Android e iOS che hanno già provveduto a eseguire l’aggiornamento dell’applicazione. Prima di tutto per gli utenti sarà più facile accedere agli effetti e ai filtri disponibili, mentre la fotocamera avrà un layout molto più user-friendly e simile a quello di Snapchat.

We're rolling out a new camera design today — easier to browse effects, a dedicated create mode for stickers and more! Hope you'all like it… pic.twitter.com/NLpsTNGXDL — Adam Mosseri (@mosseri) October 8, 2019

Fin da quando ha introdotto le Stories, Instagram non ha mai nascosto di ispirarsi a Snapchat e sembra che gli utenti stiano apprezzando molto le ultime novità.

In realtà per le Stories ci soni anche tante altre nuove funzioni. Tra queste c’è anche “Crea”, con cui gli utenti hanno la possibilità di scrivere, disegnare, scegliere quali adesivi e GIF aggiungere o taggare i partner brandizzati. Inoltre tutto questo avverrà su uno sfondo colorato. La stessa funzione si rivelerà molto utile per scrivere brevi messaggi che potranno essere pubblicati nelle Storie.

Insomma una giornata ricca per il social detenuto da Facebook, che ha aggiunto anche la Dark Mode per iOS e Android. Attivarla è molto semplice, ma per ora è compatibile solo con i sistemi operativi mobile che prevedono la modalità scura di sistema.