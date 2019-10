Le proposte Nikon per il Natale 2019

Mauro Piatti,

Sono tanti i prodotti e i marchi esposti da Nital durante il tradizionale appuntamento Natale a Casa Nital che anche quest’anno si è svolto a Milano presso una location inconsueta, l’appartamento Lago in Via Brera, in pieno centro.

Un Natale decisamente in anticipo, con tante ispirazioni per i classici regali e non solo. Molti “pensierini” sotto lo stesso tetto, vicino allo stesso albero, tutti con focus sul mondo hi-tech e, per quanto ci interessa, in particolare sulla fotografia.

Di seguito, una breve rassegna dei prodotti Nikon più appetibili, dai prezzi più svariati per soddisfare le esigenze di tutti.

Nikon COOLPIX P1000

Questa fotocamera digitale classificabile come bridge, o super-zoom, è l’unica al mondo dotata di uno zoom ottico 125 x con un’escursione focale equivalente di 24-3000 mm! Inoltre, il Dynamic Fine Zoom 250 x estende digitalmente la focale massima dell’obiettivo fino al valore incredibile di 6000 mm ampliando, come mai era successo prima, le opportunità di ripresa. Infatti, la potenza dello zoom di questa bridge consente di raggiungere soggetti così distanti che altrimenti sarebbero invisibili ad occhio nudo. Sul web si possono trovare alcuni esempi di foto scattate con la P1000, come di video, che ritraggono i crateri lunari o pianeti del sistema solare lontanissimi, ma al di là di questo utilizzo così specifico, pensate a tutti i casi in cui volete avvicinarvi al soggetto e non potete farlo fisicamente. Mi viene in mente una nave al largo, un alpinista in montagna, un aereo, la fauna selvatica, tutti casi in cui questa COOLPIX è davvero insostituibile. Il sistema di riduzione delle vibrazioni compensa il tremolio della fotocamera per consentire di ottenere immagini nitide anche alle focali più lunghe.

Un altro elemento che caratterizza l’obiettivo della COOLPIX P1000 è la sua luminosità massima pari a f/2.8 alla focale minima. Il sensore è da 1/2.3″ e ha una risoluzione di 16 Mpixel. Il supporto RAW consente ai fotografi di salvare ed esportare file non compressi nel loro programma di sviluppo, elaborazione/modifica preferito. Inoltre, chi effettua riprese di filmati può registrare sequenze video 4K sfruttando al meglio le caratteristiche dell’obiettivo.

ll mirino elettronico ad alta definizione (ca. 2,36 Mpixel) si affianca ad un monitor LCD da 3,2″ e 921.000 pixel totalmente orientabile. L’app SnapBridge di Nikon mantiene la fotocamera costantemente connessa allo smart device grazie alla tecnologia Bluetooth low energy che si affianca al Wi-Fi.

Prezzo di listino: 1.149,00 Euro

Nikon D3500

La D3500 è forse la macchina più indicata per un regalo di Natale, regalo da fare a chi desidera muovere i primi passi nel mondo della fotografia ma non si accontenta di prestazioni appena sufficienti. Dai momenti speciali a quelli di ogni giorno, con la Nikon D3500 sarà possibile scattare foto e registrare filmati di alta qualità con semplicità. Il sensore APS-C da 24,2 Mpixel vanta la stessa risoluzione della diretta concorrente di casa Canon, la EOS 2000D, rispetto alla quale risulta anche più piccola pur mantenendo un’ergonomia molto valida grazie ad una rinnovata impugnatura, per una presa più stabile e confortevole, ed una disposizione dei pulsanti ancor meglio organizzata.

Ideale per chi si avvicina per la prima volta alla fotografia con una reflex digitale ma è già pronto a compiere il grande passo esplorando il vastissimo mondo degli accessori e obiettivi Nikkor, questa reflex semplifica la ripresa di ogni momento della propria vita. Il conosciuto modo guida Nikon mostra all’utente come regolare le impostazioni della fotocamera per ottenere le foto e i video desiderati. La sezione video non prevede la ripresa in 4K, ma per questa tipologia di prodotto non crediamo sia una lacuna di rilievo, anche perché il Full HD è a 60p per consentire riprese fluide anche con soggetti in movimento rapido o durante il panning orizzontale.

Non dimentichiamo, infine, la lunga durata della batteria, tipica per una reflex di questa categoria.

Prezzo di listino: 529,00 Euro in kit con il Nikkor AF-P DX 18-55 f/3.5-5.6 G VR

Nikon Z6 e Z7

Il 2018 sarà ricordato come l’anno delle mirrorless full frame, e ad inaugurarlo è stata proprio Nikon con le Z7 e Z6. Lo sviluppo di queste due fotocamere della serie Z risale a ben sei anni fa e ha richiesto uno sforzo enorme al reparto R&D della Casa giapponese. Sono state messe in campo tutte le competenze tecniche necessarie e acquisite nel corso degli anni per realizzare due macchine, identiche fra loro nell’aspetto e diverse solo per alcuni importanti caratteristiche tecniche, che partono dalla base qualitativa altissima della D850 per andare oltre. Questo sistema, realizzato per ottenere un livello di prestazioni ottiche mai raggiunto prima in casa Nikon, eredita la tradizionale qualità, l’innovativa tecnologia, le funzionalità e l’elevata affidabilità che caratterizza tutti i prodotti della Casa giapponese e particolarmente le fotocamere reflex digitali del brand, con le quali è compatibile a livello di obiettivi (tramite apposito adattatore) e accessori.

Per entrambe le fotocamere Z7 e Z6 è stato adottato un sensore CMOS in formato FX retroilluminato con AF a rilevazione di fase sul piano focale. La differenza sta nella risoluzione. La Nikon Z7 ha un numero di Mpixel effettivi pari a 45,7 (guarda caso analogo a quello della D850) e supporta l’intervallo ISO 64–25600 (espanso ISO 32 e ISO 102400). La Nikon Z6 ha invece una risoluzione effettiva di 24,5 Mpixel e supporta l’ampio intervallo ISO 100–51200 (riducibile fino a ISO 50 ed espandibile fino a ISO 204.00, grazie alla risoluzione più bassa del sensore rispetto al modello Z7). I rapporti d’aspetto possibili sono 3:2, 5:4, 16:9, 1:1.

Il processore delle immagini è l’EXPEED 6. Entrambe le macchine sono dotate di stabilizzatore ottico in camera. L’unità VR consente la compensazione per lo spostamento lungo i 5 assi e ha un’efficacia di 5 f/stop. Per quanto concerne l’autofocus, la Z7 vanta 493 punti mentre la Z6 ne ha 273, ma non è tanto il numero in se a meravigliare, quanto la copertura di circa il 90% dell’area immagine sia in orizzontale sia in verticale. Infine, come ci si aspetta da una coppia di mirrorless professionali di ultima generazione, le due macchine offrono ampia connettività Wi-Fi e Bluetooth tramite SnapBridge.

Prezzo di listino: solo corpo con FTZ Mount Adapter 2.099,00 Euro per la Z6 e 3.299,00 Euro per la Z7

Nikon D850

Considerata ancora da molti fotografi una delle miglior reflex del mondo, la D850 coniuga al meglio risoluzione elevata (45,7 Mpixel), velocità (fino a 9 fps) e comportamento agli alti ISO. Dalla fotografia di studio a quella sportiva, fino a quella di reportage nei luoghi più remoti del pianeta, questa reflex full frame dotata di sensore retroilluminato privo di filtro ottico passa-basso offre non solo elevate prestazioni, ma porta l’eccellenza fotografica ad un livello completamente nuovo.

Prezzo di listino: solo corpo 3.099,00 Euro

Nikon COOLPIX A1000

La nuova Nikon COOLPIX A1000 da 16 Mpixel è una fotocamera point & shot piccola e versatile dotata di uno zoom ottico 35x, un mirino elettronico integrato e la possibilità di registrare immagini RAW. Perfetta come fotocamera da viaggio, la COOLPIX A1000 consente di passare con facilità dalle riprese grandangolari a quelle con il super teleobiettivo. Riprende filmati in 4K e include un monitor touchscreen inclinabile che semplifica la composizione dell’inquadratura.

Queste le caratteristiche principali:

Zoom ottico Nikkor 35 x con lunghezza focale equivalente di 24–840 mm. Estendibile fino a circa 1680 mm con Dynamic Fine Zoom

Filmati 4K. Registra con facilità sequenze video 4K/UHD 25/30p o video Full-HD fino a 50/60p

Ampio mirino elettronico (EVF) da 1,166 Mpixel a contrasto elevato per una chiara visione della scena inquadrata

Monitor LCD touch da 3″ e 1,036 Mpixel che può essere inclinato in quasi tutte le direzioni

touch da 3″ e 1,036 Mpixel che può essere inclinato in quasi tutte le direzioni Il controllo zoom laterale e il pulsante “ripristina posizione zoom” consentono di regolare l’escursione focale in modo rapido e fluido

Supporto RAW: consente agli utenti di salvare ed esportare file immagine non compressi in programmi di post-produzione o fotoritocco

Prezzo di listino: 459,00 Euro