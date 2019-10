Filippo Vendrame,

Samsung ha deciso di festeggiare i 10 anni della serie Galaxy con un’iniziativa promozionale davvero molto ghiotta. Solo oggi e solamente dalle ore 22 sino alle ore 1 di notte, scatterà una promozione che vedrà scontare sino al 50% una selezione di prodotti Galaxy relativi alle categorie smartphone, tablet e wearable. Ovviamente, gli sconti si intendendo sino ad esaurimento scorte. Non ci sono anticipazioni sugli sconti ma potrebbe essere l’occasione per poter mettere le mani su alcuni dei più gettonati prodotti della casa coreana come i Galaxy S10, risparmiando cifre davvero molto importanti.

Le offerte saranno valide solamente all’interno del Samsung Shop e quindi non saranno valevoli all’interno di altri negozi online. Dunque, per il decimo compleanno della sua linea Galaxy, Samsung ha deciso di fare le cose davvero in grande e di lanciare una ghiottissima promozione che farà felici molti suoi clienti.

3 ore di grandi sconti che solo i più rapidi potranno sfruttare. Il suggerimento, quindi, è quello di preparare la carta di credito per non perdere l’occasione di acquistare il proprio smartphone, tabet o smartwatch preferito ad un prezzo davvero molto conveniente.

Le offerte saranno pubblicate all’interno della pagina promozionale creata per l’occasione da parte di Samsung.