Mike Ybarra saluta Microsoft dopo 20 anni

Filippo Vendrame,

Microsoft perde una pedina molto importante della sua divisione gaming. Mike Ybarra, Corporate Vice President di Xbox Live, ha annunciato il suo addio alla società dopo 20 anni di fedeltà. La clamorosa notizia è stata data direttamente dall’interessato attraverso il suo account su Twitter. Ybarra, all’interno del messaggio, ha voluto ringraziare il Team Xbox per il suo lavoro e i giocatori per il loro supporto.

Ybarra si è unito a Microsoft nel giugno del 2000. Nel 2006 è diventato General Manager di Windows Product Management per Windows 7. Ma fu solo nell’ottobre 2009 che Ybarra entrò nella divisione Xbox con il ruolo di General Manager di Xbox Live. Mike Ybarra è sempre stato uno dei membri più attivi del team Xbox sui social media, interagendo sempre con i fan. Non è chiaro chi assumerà i suoi ruoli in Microsoft, dato che in realtà Ybarra gestiva Xbox Live, Xbox Game Pass, Mixer e altro.

Mike Ybarra non ha menzionato quale sarà la sua destinazione lavorativa futura e se rimarrà ancora nel settore del gaming. Quello che è certo è che Microsoft dovrà trovare rapidamente un successore dello stesso calibro soprattutto perché la sua divisione gaming è in pieno fermento per l’arrivo di Project xCloud e c’è quindi molto da decidere e da lavorare.

Ovviamente grande tristezza da parte di molti fan Xbox visto che, come detto, Mike Ybarra era solito interagire con molti di loro attraverso i social network.