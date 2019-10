Hisense annuncia la nuova serie di TV B7

Filippo Vendrame,

Hisense ha annunciato la nuova famiglia di TV B7. Prodotti che sono stati progettati per esaltare estetica, qualità audio e video, versatilità e prezzo. Questa famiglia di televisori si compone di tre serie: B7500, B7300 e B7100. Serie che differiscono tra loro solamente per alcune differenze estetiche e tecniche.

La serie B7100 di Hisense, per esempio, nasce per soddisfare chi cerca una TV ricca di funzionalità ma al giusto prezzo. Disponibile nei tagli da 43 pollici, 50 pollici, 55 pollici e 65 pollici, è una serie ideale per chi deve fare i conti con il proprio budget. Tutti questi modelli dispongono di un design slim ed offrono un pannello 4K con HDR, compatibilità audio Dolby e DTS, resa cromatica naturale con Precision Colour e tecnologie di miglioramento d’immagine come Super Contrast e Motion Picture Enhancer.

La serie B7300 di Hisense, invece, differisce esclusivamente per una variazione estetica relativa allo stand. Ben più marcate, invece, le differenze per la serie B7500 di Hisense che può essere vista come il top di gamma della famiglia di TV B7.

Disponibili modelli con diagonale da 43 pollici, 50 pollici, 55 pollici, 65 pollici e 75 pollici che si caratterizzano per uno stand singolo cromato dal design ricercato, per un pannello con cornice ultra sottile e per un look che solitamente viene riservato ai modelli di gamma alta. Dal punto di vista tecnico, non c’è solo il pannello 4K con funzionalità di upscaling o un parco connessioni che comprende 2 USB e 3 HDMI (4 HDMI nel modello da 75 pollici), bensì la tecnologia Wide Colour Gamut, Dolby Vision, DTS Studio Sound e l’audio wireless con tecnologia Bluetooth.

Tutti i modelli della famiglia B7 di Hisense dispongono della piattaforma VIDAA U 3.0 AI, ricchissima di App e contenuti tra cui Netflix, Prime Video, Youtube e Youtube Kids, Dazn e TIM Vision. Inoltre, di recente la famiglia B7 ha ottenuto la certificazione tivùsat, piattaforma satellitare che comprende 114 canali TV, italiani e internazionali.

Prezzi compresi tra 319 e 1099 euro.