Windows 10 19H2 potrebbe arrivare a novembre

Filippo Vendrame,

Molti si attendevano che Windows 10 19H2 potesse arrivare contestualmente al Patch Tuesday del mese di ottobre. Così, invece, non è stato. Sembra, infatti, che si dovrà attendere ancora qualche settimana. Secondo quanto ha riportato Zac Bowden di Windows Central, Microsoft dovrebbe rilasciare l’aggiornamento di Windows 10 19H2 all’inizio di novembre. Se tutta la fase di verifica andasse bene, potrebbe arrivare anche alla fine del mese di ottobre.

In ogni caso servirà pazientare ancora un paio di settimane almeno. Detto questo, non ci sono ancora informazioni sul nome ufficiale per l’aggiornamento 19H2 ma c’è un buon tasso di probabilità che la casa di Redmond lo chiami Windows 10 October 2019 Update o Windows 10 November 2019 Update. Il nome preciso dovrebbe variare a seconda del mese esatto in cui l’aggiornamento sarà rilasciato. Vale la pena di notare che chi dispone di Windows 10 May 2019 Update potrà installare Windows 10 19H2 come un normale aggiornamento cumulativo.

Del resto, è noto da tempo che Microsoft abbia declassato Windows 10 19H2 da grande aggiornamento funzionale ad un service pack alla vecchia maniera.

Arriveranno, infatti, pochissime novità, tutte di contorno, oltre che una serie di affinamenti e di ottimizzazioni per migliorare l’esperienza complessiva del sistema operativo.

Per disporre di nuove funzionalità di sostanza sarà necessario attendere la prossima primavera quando Microsoft porterà al debutto Windows 10 20H1 che dovrebbe chiamarsi Windows 10 May 2020 Update.

Questo nuovo major update di Windows 10 è già nelle mani degli Insider da diverso tempo che stanno progressivamente testando tutte le novità che la casa di Redmond sta implementando un po’ alla volta.