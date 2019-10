ASUS ZenBook Pro Duo (UX581) arriva in Italia

Filippo Vendrame,

ASUS ha annunciato l’arrivo in Italia dell’innovativo notebook ZenBook Pro Duo (UX581). Un prodotto caratterizzato dalla presenza dell’ASUS ScreenPad Plus, un touchscreen secondario da 14 pollici che aumenta e migliora l’interattività offerta dal tradizionale ScreenPad. Questo display secondario offre infinite possibilità creative per i content creator, migliorando la produttività, la gestione dei processi e consentendo un multitasking più fluido. Il touchscreen funziona contemporaneamente con il display primario e il software integrato ScreenXpert include una selezione di app utlili, tools e strumenti che aiutano l’utente a sfruttare al massimo ScreenPad Plus.

Anche il resto della scheda tecnica del nuovo ASUS ZenBook Pro Duo (UX581) è davvero molto interessante. Questo notebook dispone del processore Intel Core i7 di nona generazione, di 32GB di RAM, della scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 2060 e di fino a 1TB di SSD PCIe 3.0 x4.

Il display primario di questo notebook è un 15,6 pollici touchscreen OLED 4K HDR (3840 x 2160). Il display secondario ScreenPad Plus dispone di una risoluzione 4K (3840 x 1100). Lo schermo, realizzato con tecnologia ASUS NanoEdge, presenta cornici sottilissime conferendo così un’estrema immersività visiva e dimensioni ultra compatte.

ASUS ZenBook Pro Duo (UX581) è disponibile in Italia nel nuovo colore Celestial Blue. Il notebook è rifinito con l’esclusiva versione asimmetrica della tipica trama Zen a cerchi concentrici di ASUS e in metallo tornito. Prezzi a partire da 2.999 euro. Disponibile in Italia anche ZenBook Duo (UX481), la versione ultra portatile con schermo da 14 pollici NanoEdge FHD Frameless, ScreenPad Plus con risoluzione FHD, alimentato da processore Intel Core i7 e scheda grafica GeForce MX250 GPU. Prezzi a partire da 1.699 euro.