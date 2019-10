L’enorme stampante 3D che costruisce una barca

Candido Romano,

L’Università del Maine ha stabilito tre Guinness World Record: utilizzando la più grande stampante 3D al mondo, il team di ricercatori ha costruito la più grande barca stampata in 3D del mondo, che è anche risultata essere il più grande oggetto solido stampato in 3D. Un video in time lapse testimonia il processo di stampa, consentendo di guardare la costruzione record della barca, avvenuta solo in tre giorni.

La barca stampata in 3D pesa due tonnellate ed è quindi entrata nel Guinness dei primati: è stata chiamata 3Dirigo. Ora è in fase di test nell’Alfond W2 Ocean Engineering Laboratory, un impianto che permette di provare i modelli offshore, con in dotazione una macchina eolica su un bacino d’onda multidirezionale. In particolare la stampante 3D più grande al mondo permette di creare oggetti che possono essere lunghi fino a 30 metri, alti 3 e larghi 7 e riesce a stampare ben 227 chilogrammi all’ora.

Il senatore Angus King ha dichiarato:

Il Maine è lo stato più boscoso della nazione e ora abbiamo una stampante 3D abbastanza grande per utilizzare questa ricca risorsa. Gli ultimi investimenti innovativi nell’economia forestale del Maine serviranno ad aumentare la sostenibilità, a far avanzare il futuro della produzione a base biologica e a diversificare il nostro settore dei prodotti forestali.

C’è anche l’idea di commercializzare questo tipo di tecnica di stampa 3D, proprio per chi costruisce imbarcazioni, che utilizza le plastiche per la stampa 3D insieme al legno al 50%. Una collaborazione da 20 milioni di dollari è partita tra l’Università del Maine e l’Oak Ridge National Laboratory, il più grande laboratorio scientifico ed energetico del Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti, per la stampa 3D con materie prime biologiche a base di cellulosa per scopi sia civili che militari.