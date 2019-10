Maker Faire Rome 2019: acquisto del biglietto

Filippo Vendrame,

Dal 18 al 20 ottobre torna Maker Faire Rome 2019. Trattasi della settima edizione dell’evento europeo più importante dedicato all’innovazione tecnologica. Per tre giorni, la città di Roma diventerà la capitale dell’innovazione. Organizzato dalla Camera di Commercio di Roma, attraverso la sua Azienda speciale Innova Camera, Maker Faire Rome 2019 si terrà presso la Fiera di Roma e aprirà al pubblico venerdì 18 ottobre alle ore 14.00.

In realtà, il venerdì mattina del 18 ottobre si parte con l’Educational Day ovvero il tradizionale appuntamento di formazione gratuita dedicata alla visita in anteprima delle scolaresche. Al grande pubblico, invece, la fiera aprirà, come detto, al pomeriggio alle ore 14. I temi portanti di questa edizione 2019 di Maker Faire Rome sono: robotica e intelligenza artificiale, economia circolare, IoT – Internet delle cose, manifattura digitale, foodtech, agritech, urbantech, mobilità smart, tecnologie per lo sport e la salute, edilizia sostenibile, realtà virtuale, spazio, artech, edtech e la novità Ask me Everything (matchmaking).

Gli interessati a partecipare come pubblico possono acquistare il biglietto direttamente online per “saltare la fila” davanti all’entrata della Fiera.

Maker Faire Rome 2019: biglietti

I biglietti possono, comunque, essere acquistati sia online che in loco. Sul sito ufficiale della manifestazione sono disponibili prezzi e tutte le informazioni sulla prevendita.

In generale, le informazioni sull’acquisto dei biglietti sono le seguenti.

Puoi acquistare i biglietti online per saltare la fila, oppure, direttamente alle biglietterie della Fiera di Roma durante gli orari di apertura nei giorni di manifestazione: Venerdì 18 ottobre h. 14.00 / 19.00, l’ingresso è consentito fino alle ore 18.00

Sabato 19 e domenica 20 ottobre h.10.00 / 19.00, l’ingresso è consentito fino alle ore 18.00 Nelle biglietterie presso la Fiera di Roma è possibile acquistare solo i biglietti per il giorno stesso dell’acquisto ( es. non è possibile acquistare il sabato il biglietto per la domenica). Sui biglietti acquistati online e in prevendita viene applicata una commissione dal circuito di vendita. Il biglietto acquistato on line deve essere presentato agli ingressi della manifestazione. Con il biglietto acquistato on line salti la fila alla cassa passando direttamente ai tornelli. Il biglietto è valido per una sola entrata giornaliera: una volta entrati non sarà possibile uscire e rientrare con lo stesso tagliando. I biglietti “open day” possono essere utilizzati per un ingresso a scelta tra il venerdì (h. 14.00 / 19.00) il sabato o la domenica (h. 10.00 / 19.00).