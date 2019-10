Luca Colantuoni,

Il note produttore californiano ha aggiunto un altro notebook al suo catalogo. Si tratta del Razer Blade 15 Advanced, il primo al mondo con tastiera ottica in grado di offrire la massima velocità durante le sessioni di gioco. Il prezzo è ovviamente più elevato rispetto a quello dei precedenti modelli annunciati a fine aprile. La tecnologia verrà utilizzata anche nei notebook del 2020.

Razer aveva già mostrato le sue competenze con la presentazione nel 2016 della prima tastiera low-profile al mondo. Ora ha svelato il primo notebook con tastiera dotata di switch ottici. La pressione del tasto viene rilevata da un raggio di luce ad infrarossi, in modo da ottenere una maggiore velocità rispetto alle tradizionali tastiera meccaniche. È infatti sufficiente una pressione di solo 1 millimetro e una forza di 55 grammi per rilevare l’input. Un clic tattile meccanico conferma la pressione del tasto.

La tastiera supporta inoltre la tecnologia N-Key Rollover (NKRO) con anti-ghosting che garantisce la registrazione di una sola pressione senza ritardo. Non manca ovviamente la famosa tecnologia Razer Chroma. Grazie alla retroilluminazione a LED è possibile creare combinazioni personalizzate che evidenziano i tasti in base al colore.

Il Razer Balde 15 Advanced con tastiera ottica ha uno schermo da 15,6 pollici (1920×1080 pixel) e refresh rate di 240 Hz. La dotazione hardware comprende inoltre il processore Intel Core i7-9750H a sei core, 16 GB di RAM DDR4-2667, SSD PCIe 3.0 x4 M.2 da 512 GB e scheda video NVIDIA GeForce RTX 2070 con 8 GB di memoria GDDR6.

La connettività è garantita dai chip WiFi 802.11ax e Bluetooth 5.0. Sono inoltre presenti la webcam HD, due porte USB Type-C, due porte USB Type-A, uscite HDMI 2.0b e Mini DisplayPort 1.4, jack audio da 3,5 millimetri e altoparlanti stereo con supporto Dolby Atmos. Il Razer Blade 15 Advanced con tastiera ottica è disponibile da oggi in vari paesi (non in Italia). Il prezzo è 2.649 dollari.