Filippo Vendrame,

Maker Faire Rome 2019 si terrà dal 18 al 20 ottobre presso la Fiera di Roma. La 3 giorni organizzata dalla Camera di Commercio di Roma, attraverso la sua Azienda speciale Innova Camera, è considerata l’evento europeo più importante dedicato all’innovazione tecnologica. Per 3 giorni, dunque, Roma diventa la Capitale dell’innovazione. Temi portanti di questa settima edizione di Maker Faire Rome: robotica e intelligenza artificiale, economia circolare, IoT – Internet delle cose, manifattura digitale, foodtech, agritech, urbantech, mobilità smart, tecnologie per lo sport e la salute, edilizia sostenibile, realtà virtuale e realtà aumentata, spazio, artech, edtech e la novità Ask me Everything (matchmaking).

Maker Faire Rome 2019, come arrivare

Arrivare alla Fiera di Roma per partecipare all’evento non è difficile ed è possibile farlo attraverso diversi mezzi di trasporto. Due sono le entrate: INGRESSO EST in Via Alexandre Gustave Eiffel (traversa Via Portuense) e INGRESSO NORD in Via Portuense 1645-1647.

Per chi arriva in automobile basta seguire queste indicazioni.

Dal Grande Raccordo Anulare (G.R.A. – A90) prendere l’uscita 30 in direzione Fiumicino e poi seguire le indicazioni segnaletiche per Fiera Roma (Ingresso Est o Ingresso Nord).

Dal centro di Roma, dirigersi verso sud tramite Via Cristoforo Colombo o Via del Mare seguendo le indicazioni per Fiumicino Aeroporto, proseguire sull’Autostrada Roma-Fiumicino (A91) e seguire le indicazioni per Fiera di Roma. Per impostare il navigatore satellitare l’indirizzo della Fiera di Roma è: Via Portuense 1645 – Roma. Nei dintorni della Fiera di Roma sono disponibili molti posti auto gratuiti. Ci sono anche parcheggi a pagamento: il costo del parcheggio a pagamento è di 5,00 Euro per l’intera giornata.

Alla Fiera di Roma è possibile arrivare anche con i servizi di car sharing.

Dal 18 al 20 ottobre puoi raggiungere la Fiera di Roma guidando car2go, sia dal centro della città che dagli aeroporti di Fiumicino e Ciampino e parcheggiare, senza pagare nessuna extra fee. L’area di parcheggio sarà indicata da una “P” sull’app. Fortwo o forfour, scegli la smart più adatta alle tue esigenze e ricorda che puoi utilizzare i convenienti pacchetti da 2, 4, 6 e 24 ore. Registrati subito sul sito https://corporate.car2go.com/IT/MAKERFAIRE2019 utilizzando il codice promozionale J19_FK_EUR/MAKERFAIRE2019, avrai iscrizione gratuita ed un credito di € 5.

Per chi, invece, si muove con i mezzi di trasporto locali ed arriva dall’aeroporto o dalla stazione ferroviaria, sono disponibili diverse soluzioni. Sul sito di Maker Faire Rome sono presenti tutte le indicazioni dettagliate su come raggiungere la Fiera di Roma.