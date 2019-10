Microsoft: nuovi firmware per Surface Laptop e Pro

Filippo Vendrame,

Microsoft ha rilasciato nuovi firmware per i suoi Surface Laptop, Laptop 2, Surface Pro 4, Pro 6, e Surface Pro (2017). Trattasi di aggiornamenti espressamente dedicati per i dispositivi della società che vanno a risolvere problematiche, ad ottimizzare il loro funzionamento o a introdurre alcune novità. Nel caso in oggetto, questi firmware vanno solamente a migliorare la durata della batteria.

Piccoli aggiornamenti ma che potrebbero avere benefici importanti per chi è solito usare questi dispositivi in mobilità e senza la possibilità di poter ricaricare. Microsoft si conferma quindi sempre attenta ad offrire ai suoi clienti la migliore esperienza d’uso possibile attraverso continui aggiornamenti che vanno ad ottimizzare il funzionamento dei suoi prodotti.

I nuovi firmware dovrebbero essere già disponibili direttamente attraverso il consueto canale di Windows Update. Al termine dell’installazione sarà richiesto di riavviare il PC per rendere effettive le modifiche apportate. Visti i contenuti dell’aggiornamento, il suggerimento è quello di effettuarlo il prima possibile.

Di seguito il completo change log condiviso da Microsoft.

Surface Laptop e Laptop 2: Surface – Firmware – 145.501.139.0 – Surface System Aggregator – Firmware 145.501.139.0 helps improve battery life.

Surface Pro 6: Surface – Firmware – 241.1.139.0 – Surface System Aggregator – Firmware 241.1.139.0 helps improve battery life.

Surface Pro (2017): Surface – Firmware – 239.2852.257.0 – Surface System Aggregator – Firmware 239.2852.257.0 helps improve battery life.

Surface Pro 4: Surface – Firmware – 103.2851.256.0 – Surface Embedded Controller Firmware– Firmware 103.2851.256.0 helps improve battery life.