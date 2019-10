Polaroid Lab arriva in Italia

Filippo Vendrame,

Nital ha annunciato l’arrivo in Italia di Polaroid Lab. Trattasi dell’ultima novità di Polaroid Originals che può essere definita come una vera e propria invenzione “salva ricordi” per sviluppare in pochi secondi e facilmente le foto scattate con il proprio smartphone.

Oggi tutti scattano le foto con gli smartphone ma molto spesso questi scatti affondano poi nel dimenticatoio visto che si da scontato che siano sempre presenti sul proprio dispositivo. Ma basta un backup andato a male o un problema di altro genere e le foto possono andare perse per sempre. Polaroid Lab prova a mettere una pezza proprio a questo problema. Questo speciale dispositivo di Polaroid trasforma quindi il digitale in analogico. Un’immagine sullo schermo diventa un ricordo tangibile, un momento da condividere con gli amici, un’esperienza che si può toccare con mano.

Il meccanismo è molto semplice e sembrerà di avere una piccola camera oscura in casa. La prima cosa che dovranno fare gli utenti è scaricare l’app gratuita di Polaroid Originals e selezionare l’immagine che si desidera stampare dall’archivio fotografico del proprio smartphone. Successivamente si dovrà posare il cellulare rivolto verso il basso sul piano d’appoggio nero di Polaroid Lab e premere il pulsante rosso per lo scatto posizionato alla base del dispositivo. L’immagine verrà proiettata sulla pellicola (i-type o 600), inserita all’interno della base del dispositivo, e utilizzando una combinazione di specchi, luce e chimica, la foto verrà sviluppata in pochi secondi nel classico formato quadrato.

Inoltre, l’applicazione include diverse funzioni per creare stampe ancora più esclusive. Permette, per esempio, di creare collage di più frame di una sola foto o di trasformare uno scatto in video grazie all’uso della realtà aumentata, che lo riprodurrà appena la stampa sarà inquadrata con il display del cellulare.

Polaroid Lab è disponibile al prezzo ufficiale al pubblico di 129,99 euro sul sito ufficiale Nital, nelle principali catene di elettronica di consumo e nei negozi specializzati di fotografia.