Rakuten TV, in arrivo film gratuiti con pubblicità

Matteo Tontini,

In occasione della conferenza “‘Avod on the Rise” al MIPCOM, Rakuten TV ha annunciato il lancio dei primi canali Avod (Advertising video on demand): in questo modo permetterà agli utenti di accedere a una vasta gamma di contenuti a titolo gratuito, che si auto finanzieranno in toto grazie alla pubblicità.

Rakuten TV è una delle principali piattaforme video on-demand in Europa e la sua sezione gratuita offrirà sia contenuti locali che produzioni hollywoodiane; il catalogo, inoltre, si amplierà con il passare del tempo abbracciando titoli esclusivi di Rakuten come serie tv, serie-documentari, news e canali sportivi (si parla di 10 canali in totale, lanciati nei prossimi mesi). Jacinto Roca, fondatore e amministratore delegato della società, ha dichiarato:

Siamo incredibilmente orgogliosi di fare questo passo, dopo aver triplicato la nostra presenza in Europa solo pochi mesi fa. Continuiamo a evolverci con rapidità parallelamente alle tendenze dei consumatori all’interno del settore, dove si riscontra una chiara tendenza degli inserzionisti a spostarsi dalla televisione lineare verso il modello Vod.

Tra i contenuti esclusivi sarà disponibile la docu-serie ufficiale sulla storia del Barcellona, incentrata sui retroscena e sulle sfide di una delle squadre di calcio più forti al mondo. Saranno inoltre offerte le ultime novità del grande cinema, che andranno ad arricchire la proposta originale di “Rakuten TV – Il tuo cinema a casa”. Il servizio entrerà in fase beta su tutte le smart tv del 2019, ma in un secondo momento sarà reso disponibile anche su desktop e mobile. Le produzioni gratuite potranno essere viste da oltre 30 milioni di famiglie in tutta Europa grazie all’applicazione dedicata (alcuni televisori, peraltro, presentano il pulsante sul telecomando). Le vendite pubblicitarie saranno gestite da Rakuten Marketing, una consociata di Rakuten Inc.