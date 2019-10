Samsung Galaxy S10 Lite, possibili specifiche

Luca Colantuoni,

Da qualche giorno circolano indiscrezioni su un nuovo smartphone della serie Galaxy S10. Secondo varie fonti, Samsung dovrebbe annunciare un modello più economico del Galaxy S10e che potrebbe essere denominato Galaxy S10 Lite (Galaxy A91 in alcuni paesi).

Il Galaxy S10 Lite (nome ipotetico) dovrebbe condividere alcune specifiche con gli altri modelli della serie, tra cui il processore Snapdragon 855. Per quanto riguarda lo schermo Super AMOLED si prevede una diagonale di 6,7 pollici, come nel Galaxy S10+ 5G, ma con una risoluzione full HD+. Invece del foro per la fotocamera frontale da 32 megapixel ci sarà probabilmente un notch a goccia (design Infinity-U). La dotazione hardware dovrebbe inoltre comprendere 8 GB di RAM e 128 GB di storage.

Secondo il sito SamMobile, il Galaxy S10 Lite avrà tre fotocamere posteriori con sensori da 48, 12 e 5 megapixel. I primi due verranno abbinati ad obiettivi standard e ultra grandangolare, mentre il terzo servirà per rilevare la profondità e applicare l’effetto bokeh (Live Focus). Nonostante la maggiore risoluzione, gli scatti ottenuti con la fotocamera principale non dovrebbero avere una qualità superiore rispetto a quelli del Galaxy S10.

La connettività verrà sicuramente garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, Galileo, NFC e LTE (dual SIM). Non mancheranno il lettore di impronte digitale, la porta USB Type-C e forse il jack audio da 3,5 millimetri. La batteria dovrebbe avere una capacità di 4.500 mAh e supportare la ricarica rapida da 45 Watt. Il sistema operativo sarà Android 9 Pie con interfaccia One UI. Tre i colori previsti al lancio: Prism Black, Prism White e Prism Blue. L’annuncio potrebbe avvenire entro dicembre.