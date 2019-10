Sony 360 Reality Audio, nuovo formato streaming

Filippo Vendrame,

Sony 360 Reality Audio è un nuovo formato per lo streaming musicale che sfrutta la tecnologia audio spaziale “object-based” di Sony per offrire un’esperienza sonora immersiva. Debutterà nell’autunno del 2019 in Europa, in America ed in altri Paesi. Sony ha fatto pure sapere che saranno subito disponibili circa 1000 brani in questo nuovo formato attraverso i servizi di streaming di Amazon Music HD, Deezer, nugs.net e TIDAL.

Dal punto di vista tecnico, questo nuovo formato è decisamente molto interessante. Sony racconta che mappando le varie fonti sonore, quali voci, coro e strumenti, con le informazioni sulla posizione e collocandole all’interno di uno spazio sferico, la tecnologia audio spaziale “object-based” consente agli artisti e a chi produce musica di creare un’esperienza di ascolto musicale a 360°. Ascoltando i contenuti prodotti con il formato 360 Reality Audio, si vive un’immersione sonora che riproduce con precisione l’acustica omnidirezionale tipica di una performance musicale dal vivo.

Sony sta lavorando con le maggiori etichette discografiche per sviluppare la tecnologia necessaria a realizzare un ecosistema musicale incentrato su 360 Reality Audio, con cui creare, distribuire e riprodurre contenuti musicali.

Inoltre, Sony renderà disponibili le specifiche del formato musicale 360 Reality Audio, in collaborazione con il Fraunhofer IIS, istituto che fa parte della più grande organizzazione europea per la ricerca applicata. L’impegno di Sony è volto a promuovere questa nuova esperienza musicale tra compositori, artisti e amanti della musica, con lo scopo di dare vita a un mondo di intrattenimento musicale del tutto nuovo.

Mike Fasulo, Presidente e Chief Operating Officer di Sony Electronics (Nord America), ha dichiarato:

360 Reality Audio dimostra come non ci siano limiti all’innovazione. La convergenza tra profonde competenze tecniche, contributo di instancabili artisti e lungimiranza di partner produttori di hardware e semiconduttori riflette l’enorme interesse suscitato da questo nuovo, rivoluzionario modo di fare musica, per renderla ancora più coinvolgente. Insieme a importanti partner del settore, Sony ha concepito e realizzato per chi ascolta un’esperienza musicale più realistica e potente che mai e per gli artisti un nuovo mezzo per creare musica.